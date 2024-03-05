Как выглядит таблица Ла Лиги после поражения Жироны и ничьей Барселоны?

1-4 марта состоялись матчи 27-го тура Ла Лиги.

В центральном поединке тура «Валенсия» и «Реал» Мадрид сыграли вничью со счетом 2:2. Украинский форвард «летучих мышей» Роман Яремчук отметился забитым голом в ворота украинца Андрея Лунина на 30-й минуте.

Для Яремчука это 3-й мяч в футболке «Валенсии». Поединок не обошелся без скандального эпизода. Джуд Беллингем забил на 90+9-й, однако после финального свистка. Англичанин бурно высказывал свои эмоции рефери, за что получил красную карточку.

«Жирона» вместе с украинскими футболистами Артемом Довбиком и Виктором Цыганковым в гостях неожиданно уступила «Мальорке» 0:1. Украинцы провели на поле все 90 минут.

«Барселона» после осечки «Жироны» имела возможность выйти на вторую позицию в таблице, однако не воспользовалась шансом и расписала мировую с «Атлетиком» 0:0.

Единственная команда из топ-5 Ла Лиги, которая не потеряла очки в 27-м туре, – «Атлетико». «Матрасники» выиграли у «Бетиса» 2:1.

Лидером чемпионата Испании является «Реал» с Луниным. У подопечных Карло Анчелотти 66 очков. У «Жироны» с Довбиком и Цыганковым, которая идет второй, в активе 59 пунктов. У «Барселоны» третья строчка и 58 баллов.

На 4-й позиции – «Атлетико» (55), а топ-5 замыкает «Атлетик» (50). «Валенсия» и Яремчук – 9-е (37).

Ла Лига 2023/24. 1-4 марта. 27-й тур

Сельта – Альмерия – 1:0

– Альмерия – 1:0 Севилья – Реал Сосьедад – 3:2

– Реал Сосьедад – 3:2 Райо Вальекано – Кадис – 1:1

Хетафе – Лас-Пальмас – 3:3

Валенсия – Реал Мадрид – 2:2

Вильярреал – Гранада – 5:1

– Гранада – 5:1 Атлетико – Бетис – 2:1

– Бетис – 2:1 Мальорка – Жирона – 1:0

– Жирона – 1:0 Атлетик – Барселона – 0:0

Осасуна – Алавес – 1:0

Таблица Ла Лиги 2023/24 после 27-го тура