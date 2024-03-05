Как выглядит таблица Ла Лиги после поражения Жироны и ничьей Барселоны?
1-4 марта состоялись матчи 27-го тура чемпионата Испании
1-4 марта состоялись матчи 27-го тура Ла Лиги.
В центральном поединке тура «Валенсия» и «Реал» Мадрид сыграли вничью со счетом 2:2. Украинский форвард «летучих мышей» Роман Яремчук отметился забитым голом в ворота украинца Андрея Лунина на 30-й минуте.
Для Яремчука это 3-й мяч в футболке «Валенсии». Поединок не обошелся без скандального эпизода. Джуд Беллингем забил на 90+9-й, однако после финального свистка. Англичанин бурно высказывал свои эмоции рефери, за что получил красную карточку.
«Жирона» вместе с украинскими футболистами Артемом Довбиком и Виктором Цыганковым в гостях неожиданно уступила «Мальорке» 0:1. Украинцы провели на поле все 90 минут.
«Барселона» после осечки «Жироны» имела возможность выйти на вторую позицию в таблице, однако не воспользовалась шансом и расписала мировую с «Атлетиком» 0:0.
Единственная команда из топ-5 Ла Лиги, которая не потеряла очки в 27-м туре, – «Атлетико». «Матрасники» выиграли у «Бетиса» 2:1.
Лидером чемпионата Испании является «Реал» с Луниным. У подопечных Карло Анчелотти 66 очков. У «Жироны» с Довбиком и Цыганковым, которая идет второй, в активе 59 пунктов. У «Барселоны» третья строчка и 58 баллов.
На 4-й позиции – «Атлетико» (55), а топ-5 замыкает «Атлетик» (50). «Валенсия» и Яремчук – 9-е (37).
Ла Лига 2023/24. 1-4 марта. 27-й тур
- Сельта – Альмерия – 1:0
- Севилья – Реал Сосьедад – 3:2
- Райо Вальекано – Кадис – 1:1
- Хетафе – Лас-Пальмас – 3:3
- Валенсия – Реал Мадрид – 2:2
- Вильярреал – Гранада – 5:1
- Атлетико – Бетис – 2:1
- Мальорка – Жирона – 1:0
- Атлетик – Барселона – 0:0
- Осасуна – Алавес – 1:0
Таблица Ла Лиги 2023/24 после 27-го тура
CLASIFICACIÓN | ¡Así queda la tabla de #LALIGAEASPORTS tras la jornada 27!— LALIGA (@LaLiga) March 4, 2024
🧐 ¿En qué puesto está tu equipo? __________. pic.twitter.com/ARuFVWbrip
RESULTADOS | Finaliza la jornada 27 en #LALIGAEASPORTS. ✅#ResultsByVisitSaudi pic.twitter.com/CoxW0bKbTn— LALIGA (@LaLiga) March 4, 2024
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