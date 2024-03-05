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Испания
05 марта 2024, 14:25 | Обновлено 05 марта 2024, 15:15
1716
1

Как выглядит таблица Ла Лиги после поражения Жироны и ничьей Барселоны?

1-4 марта состоялись матчи 27-го тура чемпионата Испании

05 марта 2024, 14:25 | Обновлено 05 марта 2024, 15:15
1716
1
Как выглядит таблица Ла Лиги после поражения Жироны и ничьей Барселоны?
Getty Images/Global Images Ukraine

1-4 марта состоялись матчи 27-го тура Ла Лиги.

В центральном поединке тура «Валенсия» и «Реал» Мадрид сыграли вничью со счетом 2:2. Украинский форвард «летучих мышей» Роман Яремчук отметился забитым голом в ворота украинца Андрея Лунина на 30-й минуте.

Для Яремчука это 3-й мяч в футболке «Валенсии». Поединок не обошелся без скандального эпизода. Джуд Беллингем забил на 90+9-й, однако после финального свистка. Англичанин бурно высказывал свои эмоции рефери, за что получил красную карточку.

«Жирона» вместе с украинскими футболистами Артемом Довбиком и Виктором Цыганковым в гостях неожиданно уступила «Мальорке» 0:1. Украинцы провели на поле все 90 минут.

«Барселона» после осечки «Жироны» имела возможность выйти на вторую позицию в таблице, однако не воспользовалась шансом и расписала мировую с «Атлетиком» 0:0.

Единственная команда из топ-5 Ла Лиги, которая не потеряла очки в 27-м туре, – «Атлетико». «Матрасники» выиграли у «Бетиса» 2:1.

Лидером чемпионата Испании является «Реал» с Луниным. У подопечных Карло Анчелотти 66 очков. У «Жироны» с Довбиком и Цыганковым, которая идет второй, в активе 59 пунктов. У «Барселоны» третья строчка и 58 баллов.

На 4-й позиции – «Атлетико» (55), а топ-5 замыкает «Атлетик» (50). «Валенсия» и Яремчук – 9-е (37).

Ла Лига 2023/24. 1-4 марта. 27-й тур

  • Сельта – Альмерия – 1:0
  • Севилья – Реал Сосьедад – 3:2
  • Райо Вальекано – Кадис – 1:1
  • Хетафе – Лас-Пальмас – 3:3
  • Валенсия – Реал Мадрид – 2:2
  • Вильярреал – Гранада – 5:1
  • Атлетико – Бетис – 2:1
  • Мальорка – Жирона – 1:0
  • Атлетик – Барселона – 0:0
  • Осасуна – Алавес – 1:0

Таблица Ла Лиги 2023/24 после 27-го тура

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Барселона Бетис Севилья Альмерия Вильярреал Мальорка Осасуна Хетафе Сельта Жирона Лас-Пальмас Гранада Райо Вальекано Атлетик Бильбао Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Реал Сосьедад Валенсия Реал Мадрид Алавес Ла Лига Роман Яремчук Кадис Виктор Цыганков Артем Довбик Андрей Лунин выбор редакции Кепа Аррисабалага статистические расклады
Источник Sport.ua
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Max-Morlock
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