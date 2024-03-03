Атлетик и Барселона разошлись миром. Каталонцы не сумели обойти Жирону
Игра на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао завершилась в нулевую ничью
Вечером 3 марта состоялся матч 27-го тура чемпионата Испании между командами «Атлетик» и «Барселона».
Игра на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао завершилась в нулевую ничью (0:0).
Каталонский гранд упустил шанс обойти Жирону в борьбе за второе место Ла Лиги.
Топ-5 чемпионата Испании: Реал Мадрид (66), Жирона (59), Барселона (58), Атлетико М (55), Атлетик Б (50).
Ла Лига. 27-й тур, 3 марта
Атлетик Бильбао – Барселона – 0:0
Атлетик: Унаи Симон, Прадос (Де Маркос, 80), Йерай Альварес, Паредес, Гарсия де Альбенис, Дани Гарсия, Весга (Руис де Галаррета, 63), Гомес (Сансет, 64), Беренгер, Уильямс (Арес, 76), Гурусета (Вильялибре, 76).
Барселона: тер Штеген, Кунде, Араухо, Кубарси (Мартинес, 76), Жоау Канселу, Кристенсен (Ромеу, 76), Гюндоган, де Йонг (Лопес, 26), Педри (Ямал, 45), Рафинья (Жоау Феликс, 76), Левандовски.
Предупреждения: Араухо (32), Хави (32), Дани Гарсия (52), Кристенсен (62), Гарсия де Альбенис (65), Беренгер (86), Кунде (88).
Видео голов и обзор матча
Турнирная таблица
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