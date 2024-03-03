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Чемпионат Испании
Атлетик Бильбао
03.03.2024 22:00 – FT 0 : 0
Барселона
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Испания
03 марта 2024, 23:59 | Обновлено 04 марта 2024, 01:06
207
0

Атлетик и Барселона разошлись миром. Каталонцы не сумели обойти Жирону

Игра на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао завершилась в нулевую ничью

03 марта 2024, 23:59 | Обновлено 04 марта 2024, 01:06
207
0
Атлетик и Барселона разошлись миром. Каталонцы не сумели обойти Жирону
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 3 марта состоялся матч 27-го тура чемпионата Испании между командами «Атлетик» и «Барселона».

Игра на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао завершилась в нулевую ничью (0:0).

Каталонский гранд упустил шанс обойти Жирону в борьбе за второе место Ла Лиги.

Топ-5 чемпионата Испании: Реал Мадрид (66), Жирона (59), Барселона (58), Атлетико М (55), Атлетик Б (50).

Ла Лига. 27-й тур, 3 марта

Атлетик Бильбао – Барселона – 0:0

Атлетик: Унаи Симон, Прадос (Де Маркос, 80), Йерай Альварес, Паредес, Гарсия де Альбенис, Дани Гарсия, Весга (Руис де Галаррета, 63), Гомес (Сансет, 64), Беренгер, Уильямс (Арес, 76), Гурусета (Вильялибре, 76).

Барселона: тер Штеген, Кунде, Араухо, Кубарси (Мартинес, 76), Жоау Канселу, Кристенсен (Ромеу, 76), Гюндоган, де Йонг (Лопес, 26), Педри (Ямал, 45), Рафинья (Жоау Феликс, 76), Левандовски.

Предупреждения: Араухо (32), Хави (32), Дани Гарсия (52), Кристенсен (62), Гарсия де Альбенис (65), Беренгер (86), Кунде (88).

Видео голов и обзор матча

Турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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