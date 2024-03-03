Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Атлетик – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Атлетик Бильбао
03.03.2024 22:00 - : -
Барселона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
03 марта 2024, 07:40 |
316
0

Атлетик – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 3 марта в 22:00 по Киеву

03 марта 2024, 07:40 |
316
0
Атлетик – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

3 марта на «Визит Мальорка» пройдет матч 27-го тура Примеры, в котором «Атлетик» сыграет против «Барселоны». Поединок начнется в 22:00 по киевкому времени.

Атлетик

Команда на этой неделе играла важнейший поединок. Она сыграла ответный полуфинал Копы дель Рей. Баски имели преимущество после 1-0 в Мадриде над Атлетико. В итоге уже к перерыву братья Уильямс помогли друг другу забить, но второй тайм отобрал немало сил. Но и в Примере у подопечных Эрнесто Вальверде тоже свои важные задачи. Уже понятно, что в следующем сезоне в Бильбао вернутся еврокубки - но есть шанс и вовсе забраться на четвертое место. Клуб подтвердил свой потенциал, обыграв в феврале в том числе и потенциального конкурента, Жирону - дома закончили 3-2, приблизившись к квартету лидеров. В прошлое воскресенье был поединок против Бетиса. В Севилье, кажется, слишком много думали о Копе и проиграли 1-3 в меньшинстве.

Барселона

Клуб в этом сезоне может всерьез добиться успеха только в формате Лиги чемпионов. Там наконец-то, после двух неудач, сине-гранатовые вышли из группы. Но первый поединок 1/8 финала, с Наполи на выезде, закончился только ничьей, 1-1 - теперь нужно будет играть в ответном матче, благо, что итальянцев принимать на своем поле. К этому моменту каталонцы проиграли и в Суперкубке (1-4 мадридскому Реалу), и в Копе дель Рей, да и в Примере отставание от галактикос стало уже фактически роковым - так много очков подопечные Анчелотти весной просто не успеют потерять. И не зря Хави уже зимой анонсировал свой уход с тренерской должности в летнее межсезонье. Впрочем, нужно признать, что наконец-то Левандовски и компания набрали форму. 4-0 с Хетафе стало четвертой победой в 5 крайних турах. Правда, с Гранадой закончили только ничьей 3-3.

Статистика личных встреч

До победы басков в кубке в экстра-тайме кулес побеждали в Эль Класико 4 поединка кряду, в том числе 1-0 в октябре на Камп Ноу.

Прогноз

Букмекерские конторы допускают реванш кулес. Но это ситуация, когда обоим сторонам желательно выиграть, так что игра не будет закрытой. Ставим на обе забьют (коэффициент - 1,61).

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Наполи – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Ман Сити – Ман Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Мальорка – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Атлетик Бильбао Барселона Атлетик - Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Валенсия – Реал – 2:2. Что произошло на последних минутах? Видео голов
Футбол | 03 марта 2024, 00:45 0
Валенсия – Реал – 2:2. Что произошло на последних минутах? Видео голов
Валенсия – Реал – 2:2. Что произошло на последних минутах? Видео голов

Смотрите видеообзор матча 27-го тура Ла Лиги

ВИДЕО. Игрок сборной Украины забил шедевр во Франции и вырвал ничью
Футбол | 02 марта 2024, 22:21 1
ВИДЕО. Игрок сборной Украины забил шедевр во Франции и вырвал ничью
ВИДЕО. Игрок сборной Украины забил шедевр во Франции и вырвал ничью

Даниил Игнатенко забил спасательный гол

Роман ГРИГОРЧУК: «Почему вначале пресс-конференцию провел Шовковский?»
Футбол | 02.03.2024, 19:16
Роман ГРИГОРЧУК: «Почему вначале пресс-конференцию провел Шовковский?»
Роман ГРИГОРЧУК: «Почему вначале пресс-конференцию провел Шовковский?»
Яремчук забил Лунину. Валенсия сыграла вничью с Реалом на Месталье
Футбол | 03.03.2024, 00:05
Яремчук забил Лунину. Валенсия сыграла вничью с Реалом на Месталье
Яремчук забил Лунину. Валенсия сыграла вничью с Реалом на Месталье
Месси и Суарес оформили по дублю. Интер Майами отгрузил 5 голов сопернику
Футбол | 03.03.2024, 06:59
Месси и Суарес оформили по дублю. Интер Майами отгрузил 5 голов сопернику
Месси и Суарес оформили по дублю. Интер Майами отгрузил 5 голов сопернику
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
5-ю ракетку мира из рф дисквалифицировали на турнире в Дубае за маты
5-ю ракетку мира из рф дисквалифицировали на турнире в Дубае за маты
01.03.2024, 18:36 9
Теннис
Снова будет украинская чемпионка? Известны полуфиналистки турнира в Остине
Снова будет украинская чемпионка? Известны полуфиналистки турнира в Остине
02.03.2024, 07:25 3
Теннис
ВИДЕО. Финт года. В Гондурасе игрок сделал то, до чего сложно додуматься
ВИДЕО. Финт года. В Гондурасе игрок сделал то, до чего сложно додуматься
01.03.2024, 11:35 14
Футбол
А как же Лунин? Куртуа порекомендовал Реалу подписать польского вратаря
А как же Лунин? Куртуа порекомендовал Реалу подписать польского вратаря
02.03.2024, 14:41 2
Футбол
Невероятная Фемке. На ЧМ-2024 по легкой атлетике установлен мировой рекорд
Невероятная Фемке. На ЧМ-2024 по легкой атлетике установлен мировой рекорд
02.03.2024, 23:59
Другие виды
Жирона: «Мы даже за второе место Ла Лиги не боремся. Финиш в топ-4 – мечта»
Жирона: «Мы даже за второе место Ла Лиги не боремся. Финиш в топ-4 – мечта»
01.03.2024, 16:49 8
Футбол
Сабо предположил, что скандал в матче Александрия – Шахтер был спланирован
Сабо предположил, что скандал в матче Александрия – Шахтер был спланирован
01.03.2024, 09:50 2
Футбол
Шовковский прокомментировал победу в матче против Черноморца
Шовковский прокомментировал победу в матче против Черноморца
02.03.2024, 18:45
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем