Атлетик Бильбао

3 марта на «Визит Мальорка» пройдет матч 27-го тура Примеры, в котором «Атлетик» сыграет против «Барселоны». Поединок начнется в 22:00 по киевкому времени.

Атлетик

Команда на этой неделе играла важнейший поединок. Она сыграла ответный полуфинал Копы дель Рей. Баски имели преимущество после 1-0 в Мадриде над Атлетико. В итоге уже к перерыву братья Уильямс помогли друг другу забить, но второй тайм отобрал немало сил. Но и в Примере у подопечных Эрнесто Вальверде тоже свои важные задачи. Уже понятно, что в следующем сезоне в Бильбао вернутся еврокубки - но есть шанс и вовсе забраться на четвертое место. Клуб подтвердил свой потенциал, обыграв в феврале в том числе и потенциального конкурента, Жирону - дома закончили 3-2, приблизившись к квартету лидеров. В прошлое воскресенье был поединок против Бетиса. В Севилье, кажется, слишком много думали о Копе и проиграли 1-3 в меньшинстве.

Барселона

Клуб в этом сезоне может всерьез добиться успеха только в формате Лиги чемпионов. Там наконец-то, после двух неудач, сине-гранатовые вышли из группы. Но первый поединок 1/8 финала, с Наполи на выезде, закончился только ничьей, 1-1 - теперь нужно будет играть в ответном матче, благо, что итальянцев принимать на своем поле. К этому моменту каталонцы проиграли и в Суперкубке (1-4 мадридскому Реалу), и в Копе дель Рей, да и в Примере отставание от галактикос стало уже фактически роковым - так много очков подопечные Анчелотти весной просто не успеют потерять. И не зря Хави уже зимой анонсировал свой уход с тренерской должности в летнее межсезонье. Впрочем, нужно признать, что наконец-то Левандовски и компания набрали форму. 4-0 с Хетафе стало четвертой победой в 5 крайних турах. Правда, с Гранадой закончили только ничьей 3-3.

Статистика личных встреч

До победы басков в кубке в экстра-тайме кулес побеждали в Эль Класико 4 поединка кряду, в том числе 1-0 в октябре на Камп Ноу.

Прогноз

Букмекерские конторы допускают реванш кулес. Но это ситуация, когда обоим сторонам желательно выиграть, так что игра не будет закрытой. Ставим на обе забьют (коэффициент - 1,61).