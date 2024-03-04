Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ХАВИ – о ничьей с Атлетиком: «Мы расстроены, что не показали свой максимум»
Чемпионат Испании
Атлетик Бильбао
03.03.2024 22:00 – FT 0 : 0
Барселона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
04 марта 2024, 02:15 | Обновлено 04 марта 2024, 02:19
55
0

ХАВИ – о ничьей с Атлетиком: «Мы расстроены, что не показали свой максимум»

Наставник «Барселоны» недоволен потерей очков

04 марта 2024, 02:15 | Обновлено 04 марта 2024, 02:19
55
0
ХАВИ – о ничьей с Атлетиком: «Мы расстроены, что не показали свой максимум»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился эмоциями от матча 27-го тура Ла Лиги. Его подопечные на выезде не сумели одолеть «Атлетик». Встреча в Бильбао завершилась без голов.

«Не думаю, что мы показали хорошую игру. Мы атаковали не лучшим образом. Сегодня нужно было сделать шаг вперед, но мы расстроены, что не показали свой максимум.

Это упущенная возможность. Команда могла показать намного лучшую игру.

Это упущенная возможность со всех точек зрения: в плане игры, в плане ощущений, в плане сокращения отставания в таблице. Мы потерпели неудачу. Мы должны быть самокритичны и понять, что сыграли не лучшим образом.

Жаль, что два важных футболиста получили травмы. Выглядят они не очень хорошо. Эти потери оказали влияние на команду. Мы создавали моменты через Ламина Ямаля, но в целом получилась не та игра, на которую мы рассчитывали и которую ожидали.

Мы расстроены травмами Педри и Френки, я полагаю, что они пропустят несколько матчей. Сегодня печальный день», – сказал Хави.

По теме:
Жирона – Осасуна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Атлетик и Барселона разошлись миром. Каталонцы не сумели обойти Жирону
Кепа может неожиданно остаться в Реале вместо Лунина. Известна причина
Хави Барселона Атлетик Бильбао Атлетик - Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник Marca
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ждет Костюк? Обидчица Цуренко обыграла дочку миллиардера и вышла в финал
Теннис | 03 марта 2024, 04:15 4
Ждет Костюк? Обидчица Цуренко обыграла дочку миллиардера и вышла в финал
Ждет Костюк? Обидчица Цуренко обыграла дочку миллиардера и вышла в финал

Кэти Бултер выиграла у Эммы Наварро в полуфинале соревнований WTA 500 в Сан-Диего

Худший матч в Бенфике? Названа оценка Трубина за 5 пропущенных от Порту
Футбол | 04 марта 2024, 01:29 0
Худший матч в Бенфике? Названа оценка Трубина за 5 пропущенных от Порту
Худший матч в Бенфике? Названа оценка Трубина за 5 пропущенных от Порту

3 марта «орлы» разгромно проиграли «драконам» со счетом 0:5

Мальорка сенсационно обыграла Жирону. Неудача Довбика и Цыганкова
Футбол | 03.03.2024, 21:30
Мальорка сенсационно обыграла Жирону. Неудача Довбика и Цыганкова
Мальорка сенсационно обыграла Жирону. Неудача Довбика и Цыганкова
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Кривбасс
Футбол | 03.03.2024, 06:45
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Кривбасс
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Кривбасс
Некабинетная победа. Шахтер в большинстве переиграл Кривбасс на Арене Львов
Футбол | 03.03.2024, 20:06
Некабинетная победа. Шахтер в большинстве переиграл Кривбасс на Арене Львов
Некабинетная победа. Шахтер в большинстве переиграл Кривбасс на Арене Львов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Яремчук обыграл Лунина. Валенсия забила Реалу 2 гола за 3 минуты
ВИДЕО. Яремчук обыграл Лунина. Валенсия забила Реалу 2 гола за 3 минуты
02.03.2024, 22:40 14
Футбол
А как же Лунин? Куртуа порекомендовал Реалу подписать польского вратаря
А как же Лунин? Куртуа порекомендовал Реалу подписать польского вратаря
02.03.2024, 14:41 3
Футбол
Тренер Жироны подсчитал, сколько нужно очков для выхода в Лигу чемпионов
Тренер Жироны подсчитал, сколько нужно очков для выхода в Лигу чемпионов
03.03.2024, 11:45 1
Футбол
ФОТО. Сарказм аплодисментов. Лунин отреагировал на спорное решение судьи
ФОТО. Сарказм аплодисментов. Лунин отреагировал на спорное решение судьи
03.03.2024, 07:21 3
Футбол
Невероятная Фемке. На ЧМ-2024 по легкой атлетике установлен мировой рекорд
Невероятная Фемке. На ЧМ-2024 по легкой атлетике установлен мировой рекорд
03.03.2024, 00:05 1
Другие виды
ВИДЕО. Невеста Роналду в оригинальном платье продефилировала в Париже
ВИДЕО. Невеста Роналду в оригинальном платье продефилировала в Париже
02.03.2024, 12:07
Футбол
ВИДЕО. Украинец дебютировал за МЮ U-21 и забил гол. Его ждут в сборной
ВИДЕО. Украинец дебютировал за МЮ U-21 и забил гол. Его ждут в сборной
02.03.2024, 07:56
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем