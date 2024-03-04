ХАВИ – о ничьей с Атлетиком: «Мы расстроены, что не показали свой максимум»

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился эмоциями от матча 27-го тура Ла Лиги. Его подопечные на выезде не сумели одолеть «Атлетик». Встреча в Бильбао завершилась без голов.

«Не думаю, что мы показали хорошую игру. Мы атаковали не лучшим образом. Сегодня нужно было сделать шаг вперед, но мы расстроены, что не показали свой максимум.

Это упущенная возможность. Команда могла показать намного лучшую игру.

Это упущенная возможность со всех точек зрения: в плане игры, в плане ощущений, в плане сокращения отставания в таблице. Мы потерпели неудачу. Мы должны быть самокритичны и понять, что сыграли не лучшим образом.

Жаль, что два важных футболиста получили травмы. Выглядят они не очень хорошо. Эти потери оказали влияние на команду. Мы создавали моменты через Ламина Ямаля, но в целом получилась не та игра, на которую мы рассчитывали и которую ожидали.

Мы расстроены травмами Педри и Френки, я полагаю, что они пропустят несколько матчей. Сегодня печальный день», – сказал Хави.