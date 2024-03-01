Атлетик Бильбао

03.03.2024 22:00 - : -
Испания01 марта 2024, 16:42 |
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Атлетик – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 3 марта в 22:00 поединок 27-го тура испанской Ла Лиги
01 марта 2024, 16:42 |
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В воскресенье, 3 марта, состоится матч 27-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Атлетик» и «Барселона».
Игра пройдет на стадионе Сан-Мамес, который находится в Бильбао.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Атлетик – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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