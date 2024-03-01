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Чемпионат Испании
Атлетик Бильбао
03.03.2024 22:00 - : -
Барселона
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Испания
01 марта 2024, 16:42 |
51
0

Атлетик – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 3 марта в 22:00 поединок 27-го тура испанской Ла Лиги

01 марта 2024, 16:42 |
51
0
Атлетик – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Атлетик – Барселона

В воскресенье, 3 марта, состоится матч 27-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Атлетик» и «Барселона».

Игра пройдет на стадионе Сан-Мамес, который находится в Бильбао.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Атлетик – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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