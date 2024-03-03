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Чемпионат Испании
Мальорка
03.03.2024 19:30 – FT 1 : 0
Жирона
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Испания
03 марта 2024, 21:30 | Обновлено 03 марта 2024, 22:22
3255
8

Мальорка сенсационно обыграла Жирону. Неудача Довбика и Цыганкова

Украинцы провели на поле весь матч, но исправить ситуацию не сумели

03 марта 2024, 21:30 | Обновлено 03 марта 2024, 22:22
3255
8
Мальорка сенсационно обыграла Жирону. Неудача Довбика и Цыганкова
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 27-го тура Ла Лиги «Мальорка» дома сенсационно обыграла «Жирону» (1:0).

Единственный гол на 33-й минуте для хозяев поля забил Хосе Копете.

Получился неудачный поединок для Артема Довбика и Виктора Цыганкова. Украинские футболисты провели на поле весь матч, но исправить ситуацию не сумели.

«Мальорка» недавно вышла в финал Кубка Испании, а теперь еще и обыграла одного из лидеров Ла Лиги.

Топ-5 чемпионата Испании: Реал Мадрид (66), Жирона (59), Барселона (57), Атлетико М (55), Атлетик Б (49).

Ла Лига. 27-й тур, 3 сентября

Мальорка – Жирона – 1:0

Гол: Копете, 33

Мальорка: Райкович, Гонсалес, Раильо, Вальент (Видаль, 55), Копете, Тони Лато, Дани Родригес (Дардер, 68), Маскарель (Саму Кошта, 78), Санчес (Морланес, 55), Ларин (Пратс, 68), Мурики.

Жирона: Гассанига, Иан Коуту, Хуанпе, Эрик Гарсия, Мигель Гутьеррес, Алеиш Гарсия, Мартин (Порту, 55), Солис (Стуани, 78), Цыганков, Савио, Довбик.

Предупреждения: Вальент (37), Санчес (45), Тони Лато (59), Маскарель (73), Пратс (76), Дардер (90).

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Копете, 33 мин.

Турнирная таблица

События матча

33’
ГОЛ ! Мяч забил Хосе Копете (Мальорка).
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Мальорка Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Артем Довбик видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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Комментарии 8
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zhyr
Жирона прокохала чемпіонство не в матчах з Реалом, а з відвертими аутсайдерами
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+4
Показать Скрыть 1 ответ
Demid Romanchik
Мальорка по игре далеко не аутсайдер..Выход в финал кубка Испании,как подтверждение...Сейчас они на ходу 
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+2
Mr Voevudskiy
Скис супер-нап
А ведь через 3 недели важные матчи в сборной..
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+1
Burevestnik
як і передбачалось, замість когось в тріо  Реал-Барселона-Атлетіко дуже важко втиснутись.
максимум четверті... 
для Жирони це як подвиг !
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+1
Первый Среди Равных
Пару місяців тому, коли Жирона йшла на першому місці майже без поразок я написав, що всеодно скоріше всього займуть третє або четверте місце.
Отримав повну торбу мінусів. 
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+1
Viktor Shuper
що з реалізацією стало? створюють моментів достатньо! де голи???
так і в цьому матчі, Жирона нічим не гірше грала, нічия мінімум мали би бути. але так і не родили жодного голу
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0
Max-Morlock
Правый сектор
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-6
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