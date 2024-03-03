Мальорка сенсационно обыграла Жирону. Неудача Довбика и Цыганкова

В матче 27-го тура Ла Лиги «Мальорка» дома сенсационно обыграла «Жирону» (1:0).

Единственный гол на 33-й минуте для хозяев поля забил Хосе Копете.

Получился неудачный поединок для Артема Довбика и Виктора Цыганкова. Украинские футболисты провели на поле весь матч, но исправить ситуацию не сумели.

«Мальорка» недавно вышла в финал Кубка Испании, а теперь еще и обыграла одного из лидеров Ла Лиги.

Топ-5 чемпионата Испании: Реал Мадрид (66), Жирона (59), Барселона (57), Атлетико М (55), Атлетик Б (49).

Ла Лига. 27-й тур, 3 сентября

Мальорка – Жирона – 1:0

Гол: Копете, 33

Мальорка: Райкович, Гонсалес, Раильо, Вальент (Видаль, 55), Копете, Тони Лато, Дани Родригес (Дардер, 68), Маскарель (Саму Кошта, 78), Санчес (Морланес, 55), Ларин (Пратс, 68), Мурики.

Жирона: Гассанига, Иан Коуту, Хуанпе, Эрик Гарсия, Мигель Гутьеррес, Алеиш Гарсия, Мартин (Порту, 55), Солис (Стуани, 78), Цыганков, Савио, Довбик.

Предупреждения: Вальент (37), Санчес (45), Тони Лато (59), Маскарель (73), Пратс (76), Дардер (90).

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Копете, 33 мин.

Турнирная таблица