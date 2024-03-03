Мальорка – Жирона – 1:0. Спад у каталонского клуба. Видео гола и обзор
Смотрите самые интересные моменты матча 27-го тура испанской Ла Лиги
В воскресенье, 3 марта, прошел матч 27-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Мальорка» и «Жирона».
Игра прошла на стадионе «Мальорка Сон Муа», который находится в Пальме. Хозяева добыли победу со счетом 1:0.
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В стартовом составе гостей сегодня сырали украинские лидеры «Жироны» – нападающий Артем Довбик и хавбек Виктор Цыганков. Украинцы провели полный матч.
Ла Лига. 27-й тур, 3 марта
Мальорка – Жирона – 1:0
Голы: Копете, 33.
Видеообзор матча
ГОЛ! Копете, 33 мин.
События матча
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