В воскресенье, 3 марта, прошел матч 27-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Мальорка» и «Жирона».

Игра прошла на стадионе «Мальорка Сон Муа», который находится в Пальме. Хозяева добыли победу со счетом 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В стартовом составе гостей сегодня сырали украинские лидеры «Жироны» – нападающий Артем Довбик и хавбек Виктор Цыганков. Украинцы провели полный матч.

Ла Лига. 27-й тур, 3 марта

Мальорка – Жирона – 1:0

Голы: Копете, 33.

Видеообзор матча

ГОЛ! Копете, 33 мин.