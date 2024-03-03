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  4. Мальорка – Жирона – 1:0. Спад у каталонского клуба. Видео гола и обзор
Чемпионат Испании
Мальорка
03.03.2024 19:30 – FT 1 : 0
Жирона
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Испания
03 марта 2024, 22:25 | Обновлено 03 марта 2024, 22:44
7358
5

Мальорка – Жирона – 1:0. Спад у каталонского клуба. Видео гола и обзор

Смотрите самые интересные моменты матча 27-го тура испанской Ла Лиги

03 марта 2024, 22:25 | Обновлено 03 марта 2024, 22:44
7358
5
Мальорка – Жирона – 1:0. Спад у каталонского клуба. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Жирона

В воскресенье, 3 марта, прошел матч 27-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Мальорка» и «Жирона».

Игра прошла на стадионе «Мальорка Сон Муа», который находится в Пальме. Хозяева добыли победу со счетом 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В стартовом составе гостей сегодня сырали украинские лидеры «Жироны» – нападающий Артем Довбик и хавбек Виктор Цыганков. Украинцы провели полный матч.

Ла Лига. 27-й тур, 3 марта

Мальорка – Жирона – 1:0

Голы: Копете, 33.

Видеообзор матча

ГОЛ! Копете, 33 мин.

События матча

33’
ГОЛ ! Мяч забил Хосе Копете (Мальорка).
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Мальорка Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Артем Довбик видео голов и обзор Мальорка - Жирона
Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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OKs100
Ожидаемый спад. Зимой нужно было покупать игроков хотя бы на треть миллиарда долларов.
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+1
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Viktor Shuper
та забити просто не можуть. моментів більш ніж достатньо було!
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an52
Щось Жирона геть на спад пішла. Такими темпами можна й взагалі без єврокубків залишитися
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