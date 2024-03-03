Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мальорка – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Мальорка
03.03.2024 19:30 - : -
Жирона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
03 марта 2024, 07:24 |
976
0

Мальорка – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 3 марта в 19:30 по Киеву

03 марта 2024, 07:24 |
976
0
Мальорка – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

3 марта на «Визит Мальорка» пройдет матч 27-го тура Примеры, в котором «Мальорка» сыграет против «Жироны». Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Мальорка

Команда на этой неделе проводила куда более важный поединок. Она ездила во вторник в Сан-Себастьян в гости к Реалу Сосьедад - дома первый полуфинал кубка закончился нулевой ничьей. В решающем, ответном поединке дошло до пенальти - но все же сенсационно успех был у гостей. Впрочем, теперь опытному Хавьеру Агирре и его подопечным нужно переключаться на Примеру. Там все еще не решен вопрос о выживании, пусть даже явно наметилась вылетающая тройка. А у бермельонцев были неплохие результаты: в середине февраля дома обыграли 2-1 Райо Вальекано. А в прошлом туре на поле Алавеса обменялись голами, в итоге закончив 1-1. Теперь отрыв от Кадиса, лучшего из андердогов, еще на 1 балл вырос.

Жирона

Клуб в любом случае запишет этот сезон в свою, не такую уж долгую историю. Это только четвертый сезон, который проводит коллектив в Примере. Туда вернуться получилось после паузы в 2022-м году - и сразу получилось финишировать в верхней части турнирной таблицы. А в новой темпораде сразу жирондинцы сразу начали удивлять, и продержались в лидерах, бок о бок с Реалом, вплоть до февраля. Но очный поединок был разгромно проигран подопечными Мичела Санчеса разгромно галактикос, 0-4. А потом уступили и Атлетику, показав, что отнюдь не гарантирован даже финиш в топ-4 Ла Лиги. Впрочем, Райо Вальекано в прошлом туре разгромили 3-0.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне жирондицы набрали 4 очка из 6 возможных, да и в нынешнем, в рамках Примеры, в Каталонии перестрелка закончилась 5-3 в пользу хозяев. Но в кубке именно бермельонцы закончили поход соперника, выиграв 3-2.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в гостей. Хозяева вымотаны после кубкового полуфинала, и им банально не до Примеры пока. Ставим на то, что Довбик и компания сумеют добиться победы на популярном острове (коэффициент - 2,29).

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Атлетик – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Наполи – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Ман Сити – Ман Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Мальорка Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига прогнозы прогнозы на футбол Артем Довбик Виктор Цыганков
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

А как же Лунин? Куртуа порекомендовал Реалу подписать польского вратаря
Футбол | 02 марта 2024, 14:41 2
А как же Лунин? Куртуа порекомендовал Реалу подписать польского вратаря
А как же Лунин? Куртуа порекомендовал Реалу подписать польского вратаря

Марцин Булка может стать вратарем «Реала»

Костюк с суперкамбеком обыграла 5-ю ракетку и вышла в финал в Сан-Диего
Теннис | 03 марта 2024, 05:50 22
Костюк с суперкамбеком обыграла 5-ю ракетку и вышла в финал в Сан-Диего
Костюк с суперкамбеком обыграла 5-ю ракетку и вышла в финал в Сан-Диего

Марта в двух сетах выиграла у Джессики Пегулы на соревнованиях WTA 500 в США

Роман ГРИГОРЧУК: «Почему вначале пресс-конференцию провел Шовковский?»
Футбол | 02.03.2024, 19:16
Роман ГРИГОРЧУК: «Почему вначале пресс-конференцию провел Шовковский?»
Роман ГРИГОРЧУК: «Почему вначале пресс-конференцию провел Шовковский?»
Сговор или бестолковость: что же произошло в матче Александрия – Шахтер
Футбол | 02.03.2024, 11:39
Сговор или бестолковость: что же произошло в матче Александрия – Шахтер
Сговор или бестолковость: что же произошло в матче Александрия – Шахтер
Месси и Суарес оформили по дублю. Интер Майами отгрузил 5 голов сопернику
Футбол | 03.03.2024, 06:59
Месси и Суарес оформили по дублю. Интер Майами отгрузил 5 голов сопернику
Месси и Суарес оформили по дублю. Интер Майами отгрузил 5 голов сопернику
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Как трансфер в Саудовскую Аравию может стать интересным выходом для Лунина
Как трансфер в Саудовскую Аравию может стать интересным выходом для Лунина
01.03.2024, 11:47 44
Футбол
ВИДЕО. Финт года. В Гондурасе игрок сделал то, до чего сложно додуматься
ВИДЕО. Финт года. В Гондурасе игрок сделал то, до чего сложно додуматься
01.03.2024, 11:35 14
Футбол
Невероятная Фемке. На ЧМ-2024 по легкой атлетике установлен мировой рекорд
Невероятная Фемке. На ЧМ-2024 по легкой атлетике установлен мировой рекорд
02.03.2024, 23:59
Другие виды
ВИДЕО. Игрок сборной Украины забил шедевр во Франции и вырвал ничью
ВИДЕО. Игрок сборной Украины забил шедевр во Франции и вырвал ничью
02.03.2024, 22:21 1
Футбол
Валенсия – Реал – 2:2. Что произошло на последних минутах? Видео голов
Валенсия – Реал – 2:2. Что произошло на последних минутах? Видео голов
03.03.2024, 00:45
Футбол
Ужасная ошибка голкипера. ЛНЗ вырвал победу у Полесья
Ужасная ошибка голкипера. ЛНЗ вырвал победу у Полесья
01.03.2024, 20:00 47
Футбол
Снова будет украинская чемпионка? Известны полуфиналистки турнира в Остине
Снова будет украинская чемпионка? Известны полуфиналистки турнира в Остине
02.03.2024, 07:25 3
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем