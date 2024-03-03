3 марта на «Визит Мальорка» пройдет матч 27-го тура Примеры, в котором «Мальорка» сыграет против «Жироны». Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Мальорка

Команда на этой неделе проводила куда более важный поединок. Она ездила во вторник в Сан-Себастьян в гости к Реалу Сосьедад - дома первый полуфинал кубка закончился нулевой ничьей. В решающем, ответном поединке дошло до пенальти - но все же сенсационно успех был у гостей. Впрочем, теперь опытному Хавьеру Агирре и его подопечным нужно переключаться на Примеру. Там все еще не решен вопрос о выживании, пусть даже явно наметилась вылетающая тройка. А у бермельонцев были неплохие результаты: в середине февраля дома обыграли 2-1 Райо Вальекано. А в прошлом туре на поле Алавеса обменялись голами, в итоге закончив 1-1. Теперь отрыв от Кадиса, лучшего из андердогов, еще на 1 балл вырос.

Жирона

Клуб в любом случае запишет этот сезон в свою, не такую уж долгую историю. Это только четвертый сезон, который проводит коллектив в Примере. Туда вернуться получилось после паузы в 2022-м году - и сразу получилось финишировать в верхней части турнирной таблицы. А в новой темпораде сразу жирондинцы сразу начали удивлять, и продержались в лидерах, бок о бок с Реалом, вплоть до февраля. Но очный поединок был разгромно проигран подопечными Мичела Санчеса разгромно галактикос, 0-4. А потом уступили и Атлетику, показав, что отнюдь не гарантирован даже финиш в топ-4 Ла Лиги. Впрочем, Райо Вальекано в прошлом туре разгромили 3-0.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне жирондицы набрали 4 очка из 6 возможных, да и в нынешнем, в рамках Примеры, в Каталонии перестрелка закончилась 5-3 в пользу хозяев. Но в кубке именно бермельонцы закончили поход соперника, выиграв 3-2.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в гостей. Хозяева вымотаны после кубкового полуфинала, и им банально не до Примеры пока. Ставим на то, что Довбик и компания сумеют добиться победы на популярном острове (коэффициент - 2,29).