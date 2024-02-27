Испания27 февраля 2024, 00:45 |
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Мальорка – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 3 марта в 19:30 поединок 27-го тура испанской Ла Лиги
27 февраля 2024, 00:45 |
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В воскресенье, 3 марта, состоится матч 27-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Мальорка» и «Жирона».
Игра пройдет на стадионе «Мальорка Сон Муа», который находится в Пальме.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Мальорка – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Мальорка - ЖиронаСмотреть трансляцию
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