В воскресенье, 3 марта, состоится матч 27-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Мальорка» и «Жирона».

Игра пройдет на стадионе «Мальорка Сон Муа», который находится в Пальме.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Мальорка – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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