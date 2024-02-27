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  4. Мальорка – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Испания
27 февраля 2024, 00:45 |
65
0

Мальорка – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 3 марта в 19:30 поединок 27-го тура испанской Ла Лиги

27 февраля 2024, 00:45 |
65
0
Мальорка – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик и Виктор Цыганков

В воскресенье, 3 марта, состоится матч 27-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Мальорка» и «Жирона».

Игра пройдет на стадионе «Мальорка Сон Муа», который находится в Пальме.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Мальорка – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Мальорка - Жирона
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Источник Sport.ua
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