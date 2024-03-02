Валенсия – Реал Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)

2 марта проходит матч 27-го тура Ла Лиги между командами «Валенсия» и «Реал» Мадрид.

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Поединок проходит на стадионе «Месталья». Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

В стартовом составе королевского клуба вышел украинский голкипер Андрей Лунин. У «летучих мышей» с первых минут на поле появился форвард сборной Украины Роман Яремчук.

Ла Лига. 27-й тур. 2 марта

Валенсия – Реал Мадрид – 2:1 (матч продолжается)

Голы: Дуро, 27, Яремчук, 30 – Винисиус Жуниор, 45+5

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ГОЛ! 1:0 Уго Дуро, 27 мин.

ГОЛ! 2:0 Роман Яремчук, 30 мин.

ГОЛ! 2:1 Вини, 45+5 мин.