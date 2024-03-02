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Колос К
02.03.2024 18:00 – FT 0 : 1
Рух Львов
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Украина. Премьер лига
02 марта 2024, 21:18 |
244
0

Виталий ПОНОМАРЕВ: «Колос не создал ни одного голевого момента»

Главный тренер «Руха» прокомментировал победу над «Колосом» (1:0)

02 марта 2024, 21:18 |
244
0
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Колос не создал ни одного голевого момента»
ФК Рух Львов. Виталий Пономарев

2 марта состоялся матч 19-го тура УПЛ между командами «Колос» и «Рух». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу львовского клуба.

После завершения встречи главный тренер гостей Виталий Пономарев прокомментировал успех своих подопечных:

«Каждая победа очень приятна. Матч против «Колоса» был сложным, ведь это непростой соперник – дома они последний раз пропускали гол еще в сентябре. «Рух настраивался на серьезный поединок и он таким и получилось. Нам удалось забить быстрый гол и играть дальше, отталкиваясь от результата. Важно, что удалось победить, ведь это дополнительная мотивация работать еще больше и качественнее. Сейчас «Рух» получил заряд уверенности, и это должно помочь уже в следующих матчах.

У нас были хорошие моменты, удавалось проводить достаточно качественные контратаки, но мы не очень хорошо распоряжались мячом в этих эпизодах. Это еще раз доказывает, что игрокам не хватает опыта и мастерства, чтобы реализовать такие возможности. В то же время, хочу похвалить ребят за игру в обороне, ведь «Колос» не создал ни одного голевого момента. Но нам следует поработать над переходными фазами и продолжать прогрессировать.

Во втором тайме «Колос» пытался сравнять счет, а мы хотели сохранить полученный результат, так что на первый план вышло тактическое противостояние. Конечно, были нервные эпизоды, ведь это была сложная игра. В общем, в УПЛ сейчас трудно предсказать результат любого поединка и интересно наблюдать за матчами – я не припомню, когда в последний раз такое было», – сказал Пономарев.

Видеообзор матча Колос – Рух – 0:1

События матча

3’
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Сыч (Рух Львов).
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Источник ФК Рух Львов
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