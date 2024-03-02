Колос – Рух. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка 19 тура Украинской Премьер-лиги
В субботу, 2 марта, состоится поединок 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть ковалевский «Колос» и львовский «Рух». Игра пройдет в Ковалевке на поле стадиона «Колос», начало – в 18:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Колос», победив в предыдущем матче «Верес», находится на седьмом месте в турнирной таблице. Кстати, первым голом за команду отличился центрфорвард-новичок Гитис Паулаускас. «Рух» сенсационно отобрал очки у одного из лидеров чемпионата, сыграв вничью с «Полесьем» (1:1), отличился с пенальти Денис Пидгурский. Игра первого круга закончилась ничьей 1:1, забивали Цуриков и Слюбик.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» – «Рух» в украинской версии сайта.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер считает, что Тибо Куртуа достаточно близок к возвращению
28 февраля «Пантерас» выиграл у «Атлетико Ла Рока» 1:0, но матч запомнился не этим...