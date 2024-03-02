В субботу, 2 марта, состоится поединок 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть ковалевский «Колос» и львовский «Рух». Игра пройдет в Ковалевке на поле стадиона «Колос», начало – в 18:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Колос», победив в предыдущем матче «Верес», находится на седьмом месте в турнирной таблице. Кстати, первым голом за команду отличился центрфорвард-новичок Гитис Паулаускас. «Рух» сенсационно отобрал очки у одного из лидеров чемпионата, сыграв вничью с «Полесьем» (1:1), отличился с пенальти Денис Пидгурский. Игра первого круга закончилась ничьей 1:1, забивали Цуриков и Слюбик.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» – «Рух» в украинской версии сайта.