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Чемпионат Украины
Колос К
02.03.2024 18:00 - : -
Рух Львов
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Украина. Премьер лига
02 марта 2024, 06:14 | Обновлено 02 марта 2024, 06:15
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0

Колос – Рух. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 19 тура Украинской Премьер-лиги

02 марта 2024, 06:14 | Обновлено 02 марта 2024, 06:15
50
0
Колос – Рух. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В субботу, 2 марта, состоится поединок 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть ковалевский «Колос» и львовский «Рух». Игра пройдет в Ковалевке на поле стадиона «Колос», начало – в 18:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Колос», победив в предыдущем матче «Верес», находится на седьмом месте в турнирной таблице. Кстати, первым голом за команду отличился центрфорвард-новичок Гитис Паулаускас. «Рух» сенсационно отобрал очки у одного из лидеров чемпионата, сыграв вничью с «Полесьем» (1:1), отличился с пенальти Денис Пидгурский. Игра первого круга закончилась ничьей 1:1, забивали Цуриков и Слюбик.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» – «Рух» в украинской версии сайта.

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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