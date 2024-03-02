Украина. Премьер лига02 марта 2024, 21:20 |
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Колос – Рух – 0:1. Победный гол Сыча в начале матча. Видеообзор
Смотрите самые интересные моменты матча 19-го тура УПЛ
02 марта 2024, 21:20 |
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В субботу, 2 марта, состоялся матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Колос» и «Рух».
Игра прошла на стадионе «Колос» в Ковалевке.
Минимальную победу в матче одержали львовяне благодаря голу Алексея Сыча на 3-й минуте матча.
Украинская Премьер-лига. 19 тур
«Колос» – «Рух» – 0:1
Гол: Сыч, 3
Видеообзор матча
События матча
3’
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Сыч (Рух Львов).
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