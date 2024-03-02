Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Колос – Рух – 0:1. Победный гол Сыча в начале матча. Видеообзор
Чемпионат Украины
Колос К
02.03.2024 18:00 – FT 0 : 1
Рух Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
02 марта 2024, 21:20 |
360
0

Колос – Рух – 0:1. Победный гол Сыча в начале матча. Видеообзор

Смотрите самые интересные моменты матча 19-го тура УПЛ

02 марта 2024, 21:20 |
360
0
Колос – Рух – 0:1. Победный гол Сыча в начале матча. Видеообзор
ФК Рух Львів

В субботу, 2 марта, состоялся матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Колос» и «Рух».

Игра прошла на стадионе «Колос» в Ковалевке.

Минимальную победу в матче одержали львовяне благодаря голу Алексея Сыча на 3-й минуте матча.

Украинская Премьер-лига. 19 тур

«Колос» – «Рух» – 0:1

Гол: Сыч, 3

Видеообзор матча

События матча

3’
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Сыч (Рух Львов).
По теме:
Александрия – Заря. Текстовая трансляция матча
Бохум с автоголом украинца проиграл РБ Лейпцигу, Боруссия Д победила Унион
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Колос не создал ни одного голевого момента»
Алексей Сыч чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Рух Львов Колос - Рух видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Валенсия – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 02 марта 2024, 21:01 0
Валенсия – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Валенсия – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 2 марта в 22:00 по Киеву

Наконец-то это произошло. Минай одержал первую победу в сезоне УПЛ
Футбол | 02 марта 2024, 15:00 10
Наконец-то это произошло. Минай одержал первую победу в сезоне УПЛ
Наконец-то это произошло. Минай одержал первую победу в сезоне УПЛ

Команда Желько Любеновича дома одолела харьковский «Металлист 1925»

А как же Лунин? Куртуа порекомендовал Реалу подписать польского вратаря
Футбол | 02.03.2024, 14:41
А как же Лунин? Куртуа порекомендовал Реалу подписать польского вратаря
А как же Лунин? Куртуа порекомендовал Реалу подписать польского вратаря
Сговор или бестолковость: что же произошло в матче Александрия – Шахтер
Футбол | 02.03.2024, 11:39
Сговор или бестолковость: что же произошло в матче Александрия – Шахтер
Сговор или бестолковость: что же произошло в матче Александрия – Шахтер
Шовковский прокомментировал победу в матче против Черноморца
Футбол | 02.03.2024, 18:45
Шовковский прокомментировал победу в матче против Черноморца
Шовковский прокомментировал победу в матче против Черноморца
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Финт года. В Гондурасе игрок сделал то, до чего сложно додуматься
ВИДЕО. Финт года. В Гондурасе игрок сделал то, до чего сложно додуматься
01.03.2024, 11:35 14
Футбол
ВИДЕО. Как вратарь Полесья подарил победу ЛНЗ
ВИДЕО. Как вратарь Полесья подарил победу ЛНЗ
01.03.2024, 20:29
Футбол
Ужасная ошибка голкипера. ЛНЗ вырвал победу у Полесья
Ужасная ошибка голкипера. ЛНЗ вырвал победу у Полесья
01.03.2024, 20:00 47
Футбол
Почеттино учтет? Легенда Арсенала нашел Мудрику оптимальную позицию на поле
Почеттино учтет? Легенда Арсенала нашел Мудрику оптимальную позицию на поле
29.02.2024, 21:20 7
Футбол
Анчелотти разозлился на вратаря Реала. Карло хочет, чтобы он покинул клуб
Анчелотти разозлился на вратаря Реала. Карло хочет, чтобы он покинул клуб
01.03.2024, 07:32 5
Футбол
Шахтер нашел новый город, где будет играть в еврокубках в следующем сезоне
Шахтер нашел новый город, где будет играть в еврокубках в следующем сезоне
29.02.2024, 20:13 147
Футбол
Магучих завоевала серебро ЧМ-2024 по легкой атлетике в помещениях
Магучих завоевала серебро ЧМ-2024 по легкой атлетике в помещениях
01.03.2024, 23:12 13
Другие виды
Марта Костюк назвала трех сильнейших теннисисток на данный момент
Марта Костюк назвала трех сильнейших теннисисток на данный момент
29.02.2024, 17:34
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем