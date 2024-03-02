Гол на старте матча. Рух минимально преиграл Колос на выезде

«Рух» минимально одолел «Колос» благодаря голу Алексея Сыча.

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Украинская Премьер-лига. 19 тур

«Колос» – «Рух» – 0:1

Гол: Сыч, 3

Безбородько, 73, Богданов, 74, Ильин, 86 – Пидгурский, 70, Роман, 82

«Колос»: Фесюн - Лучкевич (Гусол, 83), Бондаренко, Бурда, Цуриков - Богданов, Демченко - Топалов (Ильин, 64), Тотовицкий (Безбородько, 64), Діего (Велетень, 55) - Паулаускас (Салабай, 83)

«Рух»: Ледвий - Сич, Слюбик, Дидык, Роман - Пидгурский, Таллес (Притула, 56, Холод, 90+3) - Квасница (Рунич, 56), Пастух, Плюман (Лях, 68) - Климчук (Карабин, 68)

Арбитр: Виталий Романов (Днепр)

Стадион: «Колос» (Ковалевка)

КОЛОС - РУХ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА