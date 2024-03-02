Гол на старте матча. Рух минимально преиграл Колос на выезде
Львовьяне прервали свою ничейную серию
«Рух» минимально одолел «Колос» благодаря голу Алексея Сыча.
Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...
Украинская Премьер-лига. 19 тур
«Колос» – «Рух» – 0:1
Гол: Сыч, 3
Безбородько, 73, Богданов, 74, Ильин, 86 – Пидгурский, 70, Роман, 82
«Колос»: Фесюн - Лучкевич (Гусол, 83), Бондаренко, Бурда, Цуриков - Богданов, Демченко - Топалов (Ильин, 64), Тотовицкий (Безбородько, 64), Діего (Велетень, 55) - Паулаускас (Салабай, 83)
«Рух»: Ледвий - Сич, Слюбик, Дидык, Роман - Пидгурский, Таллес (Притула, 56, Холод, 90+3) - Квасница (Рунич, 56), Пастух, Плюман (Лях, 68) - Климчук (Карабин, 68)
Арбитр: Виталий Романов (Днепр)
Стадион: «Колос» (Ковалевка)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Челси» и «Брентфорд» сыграли вничью – 2:2
Киевляне будут стремиться взять реванш у одесситов за поражение в первом круге