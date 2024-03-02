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Чемпионат Украины
Колос К
02.03.2024 18:00 – FT 0 : 1
Рух Львов
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Украина. Премьер лига
02 марта 2024, 19:58 | Обновлено 02 марта 2024, 20:02
435
0

Гол на старте матча. Рух минимально преиграл Колос на выезде

Львовьяне прервали свою ничейную серию

02 марта 2024, 19:58 | Обновлено 02 марта 2024, 20:02
435
0
Гол на старте матча. Рух минимально преиграл Колос на выезде
УПЛ

«Рух» минимально одолел «Колос» благодаря голу Алексея Сыча.

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

Украинская Премьер-лига. 19 тур

«Колос» – «Рух» – 0:1

Гол: Сыч, 3

Безбородько, 73, Богданов, 74, Ильин, 86 – Пидгурский, 70, Роман, 82

«Колос»: Фесюн - Лучкевич (Гусол, 83), Бондаренко, Бурда, Цуриков - Богданов, Демченко - Топалов (Ильин, 64), Тотовицкий (Безбородько, 64), Діего (Велетень, 55) - Паулаускас (Салабай, 83)

«Рух»: Ледвий - Сич, Слюбик, Дидык, Роман - Пидгурский, Таллес (Притула, 56, Холод, 90+3) - Квасница (Рунич, 56), Пастух, Плюман (Лях, 68) - Климчук (Карабин, 68)

Арбитр: Виталий Романов (Днепр)

Стадион: «Колос» (Ковалевка)

КОЛОС - РУХ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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