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Чемпионат Украины
Колос К
02.03.2024 18:00 - : -
Рух Львов
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Украина. Премьер лига
01 марта 2024, 14:40 |
102
0

Колос – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Поединок турнирных соседей

01 марта 2024, 14:40 |
102
0
Колос – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В субботу, 2 марта, «Колос» в рамках 19-го тура УПЛ в Ковалевке на стадионе «Колос» будет принимать «Рух». В случае победы ковалевцы догонят руховцев в турнирной таблице.

Колос

В прошлом туре «Колос» одержал гостевую победу над «Вересом» и находится на 7-м месте. К противостоянию с руховцами «Колос» подошел с беспроигрышной домашней серией, которая продолжается в чемпионате 5 игр: победа и четыре ничьи. «Колос» с 17 сентября больше одного гола за матч в УПЛ не пропускает. При этом ковалевцы на своем поле сохраняют ворота «сухими» в течение 251 минуты.

«Колос» при Ярославе Вишняке может одержать 20-ю победу в УПЛ. Для ковалевцев это будет первый официальный домашний матч в новом году. Руководство «Колоса» ради поддержки команды сможет пригласить болельщиков, но не больше 500 зрителей.

Рух

Руховцы в предыдущем туре на своем поле поделили поровну очки с «Полесьем» и разместились на 6-м месте, имея на игру больше своих преследователей из «Колоса». Ничейная серия руховцев продолжается в УПЛ 3 игры и до повторения клубного рекорда еще один матч. «Рух» при Виталии Пономареве может одержать 10-ю победу в чемпионатах. В день игры полузащитнику «желто-черных» Фредди Плюману исполнится 29 лет. Отбыв дисквалификацию, может выйти на поле защитник Виталий Роман.

Вот мнение Виталия Пономарева перед игрой в Ковалевке: «Против «Колоса» очень тяжело играть, ведь эта команда пропустила наименьшее количество голов в текущем сезоне УПЛ. Ковалевцы имеют хорошо построенную игру, качественных и опытных футболистов. «Рух» ожидает сложная игра».

Статистика встреч

Ранее «Рух» и «Колос» в УПЛ провели только 6 игр. Трижды победы праздновали игроки «Колоса», дважды арбитры фиксировали ничьи и однажды виктория была на стороне львовского клуба. Ковалевская команда уже успела стать неудобной для «желто-черных», не побеждающих «Колос» на протяжении 4-х игр: по две ничьи и два поражения. Последний раз подопечные Ярослава Вишняка принимали «Рух» 28 августа 2022 года и победили со счетом 2:0. Голы забивали Вадим Милько и Денис Безбородько.

Фемида

Арбитром матча назначен опытный Виталий Романов (Днепр), который провел уже 138 матчей в УПЛ. Ранее «Колос» при Романове провел 6 игр в чемпионатах: победа, 2 ничьих и 3 поражения. «Рух» при этом арбитре провел 9 игр в УПЛ: 4 победы, 3 ничьих и 2 поражения.

Прогноз на противостояние

«Колос» удерживает в чемпионате домашний беспроигрышный сериал, который длится 5 игр и настроен догнать «Рух» в турнирной таблице. «Рух» в предыдущих 3-х матчах чемпионата играл вничью. В предстоящей встрече спрогнозируем ничейный результат.

Ориентировочные составы:

«Колос»: Фесюн, Цуриков, Гончаренко, Бондаренко, Лучкевич, Демченко, Милько, Велетень, Тотовицкий, Топалов, Безбородько.

«Рух»: Ледвий, Роман, Дидык, Сыч, Слюбик, Притула, Пидгурский, Пастух, Рунич, Квасница, Климчук.

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2 марта, суббота

«Колос» – «Рух»
Ковалевка. Стадион «Колос». 18:00
ТВ-трансляция на телеканале UPL.TV
Арбитр: Виталий Романов (Днепр)
КОЛОС – РУХ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua – 1:1
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Юрий Назаркевич
Юрий Назаркевич Sport.ua
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