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Минай
02.03.2024 13:00 – FT 2 : 0
Металлист 1925
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Украина. Премьер лига
02 марта 2024, 15:00 | Обновлено 02 марта 2024, 15:30
1794
8

Наконец-то это произошло. Минай одержал первую победу в сезоне УПЛ

Команда Желько Любеновича дома одолела харьковский «Металлист 1925»

02 марта 2024, 15:00 | Обновлено 02 марта 2024, 15:30
1794
8
Наконец-то это произошло. Минай одержал первую победу в сезоне УПЛ
УПЛ

После выездной ничьи с «Днепром-1» главный тренер «Миная» Желько Любенович в стартовом составе своих подопечных сделал лишь одну ротацию: вместо дисквалифицированного Кораблина в полузащите действовал Вакула. В составе «Металлиста 1925» Виктор Скрипник после поражения от «Динамо» вместо Русина и дисквалифицированного Борячука задействовал Ари Моуру и Юсова.

Соперники активно начали этот поединок и игровых столкновений хватало. Как следствие, арбитру Блавацкого уже в дебюте игры пришлось усмирять страсти и показать желтую карточку Черваку, грубо сыгравшему против Петька. Первый же удар в рамку ворот нанесли гости, когда Кемкин в падении отреагировал на дальний удар Капинуса. Борьба за мяч продолжалась по всему полю, но до опасных моментов у обоих ворот дело не доходило.

В середине тайма мог открыть счет Ари Моура, но Кемкин в броске ликвидировал угрозу. Первый же удар хозяев в рамку ворот стал результативным. Корнийчук на левом фланге ворвался в штрафную и красиво пробил под перекладину, проведя свой первый гол в УПЛ (во 2-й игре). Так прервалась домашняя безголевая серия «Миная», длившаяся 409 минут. Подопечные Желько Любеновича после забитого гола продолжали активно искать пути взятия ворот соперника, но Мозиль и защитники успевали ликвидировать угрозы.

Едва начался второй тайм, как Юсов после передачи Юрченка точно пробил головой мимо Кемкина, но ассистент арбитра зафиксировал положение вне игры у нападающего «Металлиста 1925». Мог сравнять счет опытный Гармаш, после удара которого мяч рикошетом от защитника попал в стойку ворот «Миная». А потом гости остались в меньшинстве. Вышедший на замену Русин заработал два предупреждения и покинул поле. Для Русина это была первая красная карточка в УПЛ (в 53-й игре).

И закарпатцы быстро могли материализовать численное преимущество в гол, но Вакула свой рейд к воротам соперников завершил ударом рядом с рамкой ворот. Немного не хватило точности и Ари Моури, который со штрафного пробил над крестовиной ворот. Тренеры проводили серии замен и в составе «Миная» дебютировал Матюшенко, который в первой части сезона выступал за перволиговый «Диназ». В компенсированное время хозяева провели еще один красивый гол, когда Скиба после розыгрыша углового головой пробил в дальний угол ворот. Для Скибы это тоже был первый гол в УПЛ (во 2-й игре).

В итоге «Минай» одержал долгожданную победу, прервав свой безвыигрышный сериал в чемпионате, который длился 16 игр: 7 ничьих и 9 поражений. Для закарпатского клуба это была 10-я домашняя победа в УПЛ. А пропускная клубная рекордная серия «Металлиста 1925» в УПЛ длится 12 игр (29 голов). Увеличился до 7-ми игр и антирекордный для харьковского клуба проигрышный сериал. Заметим, что «Минай» повторил свою клубную самую большую победу в УПЛ, третий раз одолев соперников с разницей в 2 мяча.

Украинская Премьер-лига. 19-й тур.

«Минай» – «Металлист 1925» - 2:0

Голы: Корнийчук, 31, Скиба, 90+1

Предупреждения: Петько, 56 - Червак, 5, Имереков, 52, Русин, 55, Габелок, 87

Удаление: Русин, 59 (второе предупреждение)

«Минай»: Кемкин – Корнийчук, Прокопчук, Немчанинов (Скиба, 46), Чуев, Дмитрук – Вакула (Матюшенко, 77), Петько (Семотюк, 64), Витенчук, Ременяк (Гуничев, 77) – Устименко (Попов, 78).

«Металлист 1925»: Мозиль – Капинус (Вачиберадзе, 82), Имереков, Курило, Фарина – Червак (Русин, 46) – Ари, Габелок – Юрченко (Жичиков, 82) – Юсов (Бычек, 67), Гармаш (Фримпонг, 67).

Арбитр: Роман Блавацкий (Львов).

Стадион: «Минай-Арена» (с. Минай).

Удары (в створ): 11 (3) – 16 (4)
Угловые: 3 – 4
Оффсайды: 1 – 1.

МИНАЙ - МЕТАЛЛИСТ 1925. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 15°C

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 8
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AleksDnipro
Минай це поки що справжнє відкриття другої частини сезону
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+3
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Максим Заиченко
Привітання Минаю. Вони це зробили))
Тепер внизу буде більша конкуренція.
Це на користь усім
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+3
ZANREGENT1993
Ничья с Днепром-1,победа сегодня. Минай не вылетит?
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+2
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vruthiy-112
Давай Желько, давай.!!!  Всіх на нуль.!!!
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+2
Mr Voevudskiy
Физрук и тут не смог)
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-1
Stanislav Matusevych
Мої вітання геніям думки, які взяли до себе в команду блискучого тренера С. Невже хтось досі має ілюзії щодо його кваліфікації, точніше, її відсутності?
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-4
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