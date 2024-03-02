Сегодня, 2 марта «Минай» в матче 19-го тура УПЛ дома обыграл «Металлист 1925» со счетом 2:0. Для закарпатского клуба это первая победа в нынешнем сезоне.

Украинская Премьер-лига. 19-й тур.

«Минай» – «Металлист 1925» - 2:0

Голы: Корнийчук, 31, Скиба, 90+1

Предупреждения: Петько, 56 - Червак, 5, Имереков, 52, Русин, 55, Габелок, 87

Удаление: Русин, 59 (второе предупреждение)

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча: