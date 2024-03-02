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Чемпионат Украины
Минай
02.03.2024 13:00 – FT 2 : 0
Металлист 1925
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Украина. Премьер лига
02 марта 2024, 16:27 |
329
1

Минай – Металлист 1925 – 2:0. Долгожданный успех. Видео голов и обзор матча

Закарпатцы одержали первую победу в сезоне

02 марта 2024, 16:27 |
329
1
Минай – Металлист 1925 – 2:0. Долгожданный успех. Видео голов и обзор матча
УПЛ

Сегодня, 2 марта «Минай» в матче 19-го тура УПЛ дома обыграл «Металлист 1925» со счетом 2:0. Для закарпатского клуба это первая победа в нынешнем сезоне.

Украинская Премьер-лига. 19-й тур.

«Минай» – «Металлист 1925» - 2:0

Голы: Корнийчук, 31, Скиба, 90+1

Предупреждения: Петько, 56 - Червак, 5, Имереков, 52, Русин, 55, Габелок, 87

Удаление: Русин, 59 (второе предупреждение)

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Евгений Скиба (Минай).
59’
Ростислав Русин (Металлист 1925) получает красную карточку.
31’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Корнийчук (Минай).
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Минай Металлист 1925 Минай - Металлист 1925 Украинская Премьер-лига видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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Max-Morlock
Даже  Минай их обыграл!
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