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Чемпионат Украины
Минай
02.03.2024 13:00 - : -
Металлист 1925
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Украина. Премьер лига
02 марта 2024, 00:49 | Обновлено 02 марта 2024, 02:07
42
0

Минай – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Битва аутсайдеров

02 марта 2024, 00:49 | Обновлено 02 марта 2024, 02:07
42
0
Минай – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В субботу, 2 марта, состоится поединок 19 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Минай» и «Металлист 1925». Обе команды являются аутсайдерами текущего чемпионата и ведут борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе.

Минай

Дела у закарпатцев в нынешнем первенстве выглядят совсем плохо: в графе добытых побед у «Миная» до сих пор значится ноль. Команда Желько Любеновича, который в ноябре прошлого года был назначен на пост наставника закарпатского клуба, является главным аутсайдером турнира. При сербском специалисте «Минай» успел провести всего два матча (так по сути и не начавшуюся встречу с «Динамо» в расчет не берем). И в них минайцы не выглядели безнадежно. Перед зимним перерывом «Минай» с минимальным счетом уступил лидеру чемпионата «Кривбассу», а после возобновления турнира отобрал очки у «Днепра-1», сыграв со спортклубовцами вничью со счетом 1:1.

Впрочем, в «Минае» верят, что ситуацию еще можно исправить. «Первая часть сезона прошла не так, как мы хотели – не получили ни одной победы и в прошлом туре в Днепре действительно были близки к этому, как по мне. К сожалению, набрать три очка не удалось, однако, я считаю, что ничья с «Днепром-1» – хороший и где-то закономерный результат. Думаю, от тура к туру будем добавлять. Те амбиции, которые мы имеем, желание остаться в Премьер-лиге, мы можем реализовать», - отметил защитник закарпатцев Тарас Дмитрук. В ближайшем матче своим партнерам не сможет помочь дисквалифицированный Тимур Кораблин.

Металлист 1925

По сравнению с «Минаем», для «Металлиста 1925» ситуация не выглядит безнадежной. Команда вполне может выкарабкаться из опасной зоны, но для этого нужно набирать очки. А с этим у харьковчан есть немалые проблемы: в пассиве «желто-синие» имеют пятиматчевую проигрышную серию. Кризисным менеджером для «Металлиста 1925» стал Виктор Скрипник, зимой возглавивший команду. В прошлом туре харьковчане поогрызались в матче с киевским «Динамо», но в итоге снова покинули поле побежденными. Отметим, что харьковская команда пропустила больше всех голов в нынешнем чемпионате, а пропускная серия харьковчан длится 11 игр (27 голов).

В харьковском клубе понимают, что терять очки в матче с «Минаем» нельзя. «Подготовка такова, что на боевую игру настраиваемся, потому что знаем, что «Минай» – это боевая команда. У них пришел новый главный тренер. Поэтому там ребята стараются, поскольку они на последнем месте в турнирной таблице. Будет очень тяжелый бой», - сказал защитник харьковчан Дмитрий Капинус, который в феврале подписал полноценный контракт с «Металлистом 1925» (раньше права на Капинуса принадлежали «Шахтеру»). Из-за перебора желтых карточек не сможет принять участие в предстоящем матче форвард «желто-синих» Андрей Борячук.

Статистика встреч

Команды провели шесть очных дуэлей: 3 победы одержал «Минай», 2 раза успех праздновали харьковчане, 1 поединок завершился вничью. В первом круге «Металлист 1925» с минимальным счетом обыграл закарпатцев. Единственный гол во втором тайме забил Владислав Дмитренко.

Прогноз на противостояние

Такие игры принято называть «матчами за шесть очков». И правда, на кону стоит очень многое: любая осечка еще более усугубит положение соперников. Поэтому ожидаем бескомпромиссную игру, в которой соперники будут рубиться за очки. Рискнем предположить, что минайцы одержат первую победу в текущей УПЛ.

Ориентировочные составы:

«Минай»: Кемкин, Корнийчук, Прокопчук, Немчанинов, Чуев, Дмитрук, Семотюк, Петько, Витенчук, Ременяк, Устименко

«Металлист 1925»: Мозиль, Капинус, Имереков, Курило, Фарина, Овусу, Габелок, Юрченко, Гармаш, Русин, Юсов

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2 марта, суббота

«Минай» – «Металлист 1925»
Минай. Стадион «Минай». 13:00
ТВ-трансляция на телеканале UPL.TV
Арбитр: Роман Блавацкий (Львов)
МИНАЙ – МЕТАЛЛИСТ 1925. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua – 2:1
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Источник Sport.ua
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