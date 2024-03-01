В субботу, 2-го марта, состоится поединок 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся закарпатский «Минай» и харьковский «Металлист 1925». Матч пройдет в с. Минай, на поле стадиона «Минай-Арена», начало в 13:00.

Уже в первом туре после зимней паузы команда Желько Любеновича сотворила сенсацию, сыграв вничью против «Днепра-1» на его поле (1:1). А вот Виктору Скрипнику во главе новой для него команды подобное провернуть не удалось – поражение от киевского «Динамо» (2:4), хотя и харьковчане открыли счет в той игре. Это была уже шестая неудача «Металлист 1925» подряд в чемпионате, и такими темпами пусть никто не удивляется, что даже якобы абсолютный аутсайдер «Минай» может в один момент оказаться выше «желто-синих».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Минай» – «Металлист 1925», за которой можно следить в украинской версии сайта.