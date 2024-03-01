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Чемпионат Украины
Минай
02.03.2024 13:00 - : -
Металлист 1925
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Украина. Премьер лига
01 марта 2024, 23:04 | Обновлено 01 марта 2024, 23:05
82
0

Минай – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 19-го тура Украинской Премьер-лиги

01 марта 2024, 23:04 | Обновлено 01 марта 2024, 23:05
82
0
Минай – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча
ФК Металлист 1925

В субботу, 2-го марта, состоится поединок 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся закарпатский «Минай» и харьковский «Металлист 1925». Матч пройдет в с. Минай, на поле стадиона «Минай-Арена», начало в 13:00.

Уже в первом туре после зимней паузы команда Желько Любеновича сотворила сенсацию, сыграв вничью против «Днепра-1» на его поле (1:1). А вот Виктору Скрипнику во главе новой для него команды подобное провернуть не удалось – поражение от киевского «Динамо» (2:4), хотя и харьковчане открыли счет в той игре. Это была уже шестая неудача «Металлист 1925» подряд в чемпионате, и такими темпами пусть никто не удивляется, что даже якобы абсолютный аутсайдер «Минай» может в один момент оказаться выше «желто-синих».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Минай» – «Металлист 1925», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Минай Металлист 1925 Минай - Металлист 1925 текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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