Виктор СКРИПНИК: «Вдесятером мы играли даже лучше»

Главный тренер «Металлиста 1925» Виктор Скрипник прокомментировал поражение в матче с «Минаем» (0:2).

- С победой наших соперников. Мы знали, что здесь всегда сложно играть. Поле маленькое, всегда много борьбы, которую мы очень часто проигрывали. Мне показалось, что вдесятером мы играли даже лучше, чем когда мы были в полном составе.

- В стартовом составе в опорной зоне вышел Вадим Червак, у вас сразу были вопросы к нему в первом тайме. Можно ли говорить, что он не вошел в сегодняшний поединок?

- Парню сложно играть в футбол после того, когда ты уже на старте матча получил желтую карточку. Это бросалось в глаза, что в той борьбе, которой много в его зоне – она проводились осторожнее, а это приводило к потерям мяча, контролю соперников. Понятно, что матчи еще есть. Мы не посыпаем голову пеплом, будем стараться дальше. Мы знали, куда мы шли. Это 7-е поражение подряд «Металлиста 1925». Еще раз говорю, что будем стараться, будем стремиться улучшить наши показатели в единоборствах. Моменты были, но не забили сегодня.

- Можно ли ожидать усиления сегодня? Ведь нет фактически опорника, потому что Червак, номинально, не опорник, следовательно, играет не на своей позиции?

- Вряд ли это будет. Будем ждать лета. Но это потом. Сейчас мы концентрируемся на том, что есть у нас.

Матчи у нас еще есть впереди, хотя понимаем, что будет трудно. Однако никто не запрещает нам верить в то, что мы выполним те задачи, которые перед нами стоят. Будем работать дальше. Поблагодарил ребят за желание исправить ту ситуацию, в которой мы оказались в течение этого матча.