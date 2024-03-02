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Монако
01.03.2024 22:00 – FT 0 : 0
ПСЖ
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Франция
02 марта 2024, 10:21 |
996
0

Луис Энрике объяснил, почему заменил Мбаппе после первого тайма в матче ПСЖ

1 марта парижане сыграли вничью с «Монако» со счетом 0:0

02 марта 2024, 10:21 |
996
0
Луис Энрике объяснил, почему заменил Мбаппе после первого тайма в матче ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе и Луис Энрике

1 марта состоялся матч 24-го тура Лиги 1 между командами «ПСЖ» и «Монако». Игра завершилась со счетом 0:0.

Звездный 25-летний французский форвард столичного клуба Килиан Мбаппе, который летом 2024 года должен перебраться в мадридский «Реал», начал поединок с первых минут, однако был заменен после первого тайма на Рандаля Коло-Муани.

После завершения встречи главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал решение заменить Килиана:

– Мбаппе был заменен в целях предосторожности после травмы голеностопа, или это тактический ход?

– Это на сто процентов тренерское решение. Рано или поздно нам надо научиться играть без Килиана. Это мое решение, принятое на благо команды.

– Раньше вы никогда не меняли Мбаппе, за исключением случаев с травмой. Существует ли проблема с Мбаппе? Вы думаете, что без него у вас больше шансов победить?

– Я не хочу этих игр. Я профессионал. Проблемы нет. Это просто решение ситуации наилучшим, на мой взгляд, способом для команды, – сказал Энрике.

Видеообзор матча Монако – ПСЖ – 0:0

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Килиан Мбаппе Луис Энрике пресс-конференция ПСЖ Монако Монако - ПСЖ Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу
Источник Sport.ua
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