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Чемпионат Франции
Монако
01.03.2024 22:00 - : -
ПСЖ
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Франция
01 марта 2024, 03:17 |
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Монако – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции

Поединок состоится 1 марта в 22:00 по Киеву

01 марта 2024, 03:17 |
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Монако – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

1 марта на «Луи II» пройдет матч 24-го тура Лиги 1 Франции, в котором «Монако» сыграет против «ПСЖ». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Монако

Команда прошлый сезон закончила только на шестой позиции. По меркам амбициозного клуба, если не провал, то точно откровенная неудача, что стоила невыхода в еврокубки. Не удивительно, что летом позвали нового наставника - Ади Хюттера. Опытный австриец со своими новыми подопечными сумел прибавить, но при этом стабильности Головину и компании не хватает. Так что есть шансы на третье место, но не исключен и результат на уровне 2022/2023. В этом календарном году была только 1 победа в полудесятке туров (зато 3-2 в гостях у Ниццы), и вылет из кубка после поражения по пенальти скромнейшему Руану (6-5 после 1-1 в игровое время). Зато с Лансом на выезде закончили зрелищными и, главное, победными 3-2.

ПСЖ

Клуб сейчас больше думает о том, как перестраиваться летом. Сага вокруг Мбаппе заканчивается тем, что Килиан этим летом уходит, не продлив контракт, и это серьезный удар по проекту, и не только (а возможно, и не столько) спортивный, сколько имиджевый - и амбициозные владельцы из Катара думают, как на это реагировать. По иронии, результаты сейчас как раз неплохие. Парижане удачно стартовали в плей-офф Лиги чемпионов, оформив гроссмейстерские 2-0 с крепким Реалом Сосьедад. Так что грядущая поездка в Испанию не вызывает опасений. Кроме того, подопечные Луиса Энрике выиграли Суперкубок страны, уверенно проходят раунды кубка Франции, а в Лиге 1 оторвались от всех преследователей на более чем десяток очков, и все идет к очередному досрочному чемпионству. Ну, потеряли очки с Ренном в прошлом туре - максимум это отсрочит вручение медалей на неделю.

Статистика личных встреч

У монегасков в 2022-2023 была пара побед при ничьей. И только в этом сезоне парижане обыграли конкурента, и сразу 5-2.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в гостей. Безопасной выглядит ставка на ПСЖ при нулевой форе (коэффициент - 1,63).

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Источник Sport.ua
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