Франция02 марта 2024, 01:29 | Обновлено 02 марта 2024, 01:32
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Монако – ПСЖ – 0:0. Почему не засчитали гол Бен Йеддера. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор поединка 24-го тура французской Лиги 1
02 марта 2024, 01:29 | Обновлено 02 марта 2024, 01:32
28
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Вечером 1 марта состоялся матч 24-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Монако» и «ПСЖ».
Команды играли в Монако на стадионе Луи II. Монако и ПСЖ сыграли вничью (0:0).
На 25-й минуте гол Виссама Бен Йеддера для хозяев поля не был засчитан из-за офсайда.
Табло показало нули по итогам игрового времени поединка.
Лига 1. 24-й тур, 1 марта
Монако – ПСЖ – 0:0
Видеообзор матча
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