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Монако
01.03.2024 22:00 – FT 0 : 0
ПСЖ
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Франция
02 марта 2024, 01:29 | Обновлено 02 марта 2024, 01:32
28
0

Монако – ПСЖ – 0:0. Почему не засчитали гол Бен Йеддера. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор поединка 24-го тура французской Лиги 1

02 марта 2024, 01:29 | Обновлено 02 марта 2024, 01:32
28
0
Монако – ПСЖ – 0:0. Почему не засчитали гол Бен Йеддера. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 1 марта состоялся матч 24-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Монако» и «ПСЖ».

Команды играли в Монако на стадионе Луи II. Монако и ПСЖ сыграли вничью (0:0).

На 25-й минуте гол Виссама Бен Йеддера для хозяев поля не был засчитан из-за офсайда.

Табло показало нули по итогам игрового времени поединка.

Лига 1. 24-й тур, 1 марта

Монако – ПСЖ – 0:0

Видеообзор матча

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Источник Sport.ua
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