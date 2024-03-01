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Монако
01.03.2024 22:00 – FT 0 : 0
ПСЖ
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Франция
01 марта 2024, 23:59 | Обновлено 02 марта 2024, 00:12
103
0

Монако и ПСЖ устроили нервный матч. Не хватило только главного

Табло показало нули по итогам игрового времени поединка

01 марта 2024, 23:59 | Обновлено 02 марта 2024, 00:12
103
0
Монако и ПСЖ устроили нервный матч. Не хватило только главного
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 1 марта состоялся матч 24-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Монако» и «ПСЖ».

Команды играли в Монако на стадионе Луи II. Монако и ПСЖ устроили нервный матч. Не хватило только главного – забитых голов.

На 25-й минуте гол Виссама Бен Йеддера для хозяев поля не был засчитан из-за офсайда.

Табло показало нули по итогам игрового времени поединка.

Лидеры: ПСЖ (55), Брест (43), Монако (42), Ницца (40), Лилль (38), Ланс (36), Ренн (35), Реймс (34), Марсель (33).

Лига 1. 24-й тур, 1 марта

Монако – ПСЖ – 0:0

Монако: Маецки, Синго, Марипан, Керер, Уаттара, Аклиуш (Бен-Сегир, 70), Минамино, Головин, Фофана, Бен-Йеддер, Балогун.

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Мукиеле, Лукас Бералдо, Эрнандес (Мендеш, 59), Солер (Ли Кан Ин, 86), Угарте, Витинья, Асенсио (Барколя, 39), Мбаппе (Коло-Муани, 46), Гонсалу Рамуш (Дембеле, 59).

Турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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