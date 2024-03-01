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Монако
01.03.2024 22:00 - : -
ПСЖ
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
01 марта 2024, 09:32 |
15
0

Монако – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 1 марта в 22:00 по Киеву матч Лиги 1

01 марта 2024, 09:32 |
15
0
Монако – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ПСЖ

В пятницу, 1 марта, состоится матч 24-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Монако» и «ПСЖ».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра пройдет в Монако на стадионе «Луи II».

Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

В прямом эфире поединок покажет телеканал MEGOGO.

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ПСЖ - Монако Монако ПСЖ чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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