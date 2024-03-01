Франция01 марта 2024, 09:32 |
15
0
Монако – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 1 марта в 22:00 по Киеву матч Лиги 1
01 марта 2024, 09:32 |
15
0
В пятницу, 1 марта, состоится матч 24-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Монако» и «ПСЖ».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра пройдет в Монако на стадионе «Луи II».
Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.
В прямом эфире поединок покажет телеканал MEGOGO.
ПСЖ – Лилль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 01 марта 2024, 07:32 3
Кепа разозлил своего наставника
Футбол | 29 февраля 2024, 10:38 23
Украинца похвалили и покритиковали одновременно
Теннис | 29.02.2024, 17:34
Футбол | 01.03.2024, 06:59
Футбол | 01.03.2024, 07:31
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
29.02.2024, 07:05 1
29.02.2024, 00:04 2
29.02.2024, 09:48 3
28.02.2024, 22:14 10
29.02.2024, 02:20 11
28.02.2024, 11:08
29.02.2024, 15:55 17
29.02.2024, 20:13 141