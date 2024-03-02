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  4. ФОТО. Мбаппе после замены досматривал матч с Монако на трибуне с мамой
Франция
02 марта 2024, 08:54 |
676
0

ФОТО. Мбаппе после замены досматривал матч с Монако на трибуне с мамой

Форвард не забивает уже во втором матче подряд

02 марта 2024, 08:54 |
676
0
ФОТО. Мбаппе после замены досматривал матч с Монако на трибуне с мамой
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

В матче 24-го тура французской Лиги 1 между ПСЖ и «Монако» (0:0) форвард парижан Килиан Мбаппе был заменен в перерыве.

После этого футболист не остался на скамейке запасных, а переоделся и отправился на трибуну, откуда досматривал поединок рядом со своей мамой Файзой Ламари, которая также является его агентом.

Отметим, что это уже был второй матч для Мбаппе, в котором он не смог отличиться результативным действием, а ПСЖ – одержать победу. В целом же на счету Килиана в нынешнем сезоне 32 гола и 7 голевых передач в 33-х матчах за парижан.

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Килиан Мбаппе ПСЖ Монако Лига 1 (Франция) ПСЖ - Монако
Источник Sport.ua
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