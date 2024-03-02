ФОТО. Мбаппе после замены досматривал матч с Монако на трибуне с мамой

В матче 24-го тура французской Лиги 1 между ПСЖ и «Монако» (0:0) форвард парижан Килиан Мбаппе был заменен в перерыве.

После этого футболист не остался на скамейке запасных, а переоделся и отправился на трибуну, откуда досматривал поединок рядом со своей мамой Файзой Ламари, которая также является его агентом.

Отметим, что это уже был второй матч для Мбаппе, в котором он не смог отличиться результативным действием, а ПСЖ – одержать победу. В целом же на счету Килиана в нынешнем сезоне 32 гола и 7 голевых передач в 33-х матчах за парижан.