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Кубок Португалии
Спортинг Лиссабон
29.02.2024 22:45 – FT 2 : 1
Бенфика
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Португалия
01 марта 2024, 00:45 | Обновлено 01 марта 2024, 00:50
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Бенфика с Трубиным проиграла дерби Спортингу в Кубке. Еще будет второй матч

Украинский голкипер пропустил два мяча в первом полуфинальном поединке

01 марта 2024, 00:45 | Обновлено 01 марта 2024, 00:50
570
0
Бенфика с Трубиным проиграла дерби Спортингу в Кубке. Еще будет второй матч
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Вечером 29 февраля состоялся первый матч 1/2 финала Кубка Португалии.

«Бенфика» в первом полуфинальном поединке проиграла лиссабонское дерби против команды «Спортинг» (1:2).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский голкипер Анатолий Трубин провел весь матч за «Бенфику» и пропустил два мяча.

Ответная игра состоится 3 апреля, «Спортинг» имеет гандикап в один мяч.

В другом полуфинальном противостоянии Кубка Португалии «Порту» дважды сыграет против «Витории Гимараеш».

Кубок Португалии. 1/2 финала

Первый матч, 29 февраля

Спортинг Бенфика – 2:1

Голы: Гонсалвеш, 9, Дьекереш, 54 – Эурснес, 69

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Бенфика Спортинг Лиссабон Кубок Португалии по футболу Анатолий Трубин Фредрик Эурснес Педру Гонсалвеш Виктор Дьекереш
Источник Sport.ua
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