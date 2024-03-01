Бенфика с Трубиным проиграла дерби Спортингу в Кубке. Еще будет второй матч

Вечером 29 февраля состоялся первый матч 1/2 финала Кубка Португалии.

«Бенфика» в первом полуфинальном поединке проиграла лиссабонское дерби против команды «Спортинг» (1:2).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский голкипер Анатолий Трубин провел весь матч за «Бенфику» и пропустил два мяча.

Ответная игра состоится 3 апреля, «Спортинг» имеет гандикап в один мяч.

В другом полуфинальном противостоянии Кубка Португалии «Порту» дважды сыграет против «Витории Гимараеш».

Читайте также: Порту в доигрывании одержал победу и вышел в полуфинал Кубка Португалии

Кубок Португалии. 1/2 финала

Первый матч, 29 февраля

Спортинг – Бенфика – 2:1

Голы: Гонсалвеш, 9, Дьекереш, 54 – Эурснес, 69

Фотогалерея