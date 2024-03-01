Бенфика с Трубиным проиграла дерби Спортингу в Кубке. Еще будет второй матч
Украинский голкипер пропустил два мяча в первом полуфинальном поединке
Вечером 29 февраля состоялся первый матч 1/2 финала Кубка Португалии.
«Бенфика» в первом полуфинальном поединке проиграла лиссабонское дерби против команды «Спортинг» (1:2).
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Украинский голкипер Анатолий Трубин провел весь матч за «Бенфику» и пропустил два мяча.
Ответная игра состоится 3 апреля, «Спортинг» имеет гандикап в один мяч.
В другом полуфинальном противостоянии Кубка Португалии «Порту» дважды сыграет против «Витории Гимараеш».
Кубок Португалии. 1/2 финала
Первый матч, 29 февраля
Спортинг – Бенфика – 2:1
Голы: Гонсалвеш, 9, Дьекереш, 54 – Эурснес, 69
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