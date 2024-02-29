29 февраля на «Жозе Алваладе» пройдет матч 1/2 финала Кубка Португалии, в котором «Спортинг» (Лиссабон) сыграет против «Бенфики». Поединок начнется в 22:45 по киевскому времени.

Спортинг (Лиссабон)

Команда в этом сезоне старательно реабилитируется за неудачу в прошлом цикле, когда гранд закончил в Примейре 4-м, даже ниже Браги. Рубен Аморим, оставшийся и после этого на тренерском посту, доказывает руководству, что ему не зря так доверяют. Он со своими подопечными в Лиге Европы вышли на пару с Аталантой из группы. А в плей-офф уже в Швейцарии обыграли Янг Бойз 3:1. Дома после этого хватило и ничьей 1:1. Но, главное, идет борьба как раз с Бенфикой за лидерство в чемпионате Португалии - от столичной пары отстал даже Порту. И в этом плане 3:3 с Риу Аве, что еще и доигрывал в меньшинстве, это болезненная неудача. Да, при этом в Кубке Лиги фаворит уступил Браге. Но сейчас есть шанс реабилитироваться в нынешнем формате.

Бенфика

Клуб все-таки явно лучше проявлял себя в прошлом сезоне. Перебравшись в Лиссабон из Нидерландов, новый наставник, Рогер Шмидт уверенно завоевал золото Примейры. Нет, сейчас тоже есть шансы у орлов сохранить титул, но гонка со Спортингом упорная, и в ней шансы у Трубина и компании как минимум не выше, чем у соседа. Хотя в прошлом туре на фоне осечки конкурента разгромили 4:0 Портимоненсе. При этом в Лиге чемпионов на этот раз не получилось выйти в плей-офф - португальцы с трудом, только в последнем туре, вырвали хотя бы 3-е место у Ред Булл, обыграв его в Зальцбурге. В Лиге Европы дома только за счет реализованной Ди Марией пары пенальти обыграли Тулузу. Во Франции же прагматично зафиксировали ничью. При этом в Кубке Лиги фаворит сенсационно в полуфинале уступил по послематчевым пенальти Эшторилу. Так что национальный кубок дарит сейчас лучшие шансы на трофей.

Статистика личных встреч

Это лиссабонское дерби, и орлы не проигрывают вот уже четырежды кряду. Причем если в прошлом сезоне чемпион ограничился парой пенальти, то в январе дома обыграли львов 2:1.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в львов. Но тут и гости должны драться до последнего, поверим в тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,76).