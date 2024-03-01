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Кубок Португалии
Спортинг Лиссабон
29.02.2024 22:45 – FT 2 : 1
Бенфика
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Португалия
01 марта 2024, 07:31 |
1155
0

Тренер Бенфики оценил матч со Спортингом, в котором Трубин пропустил дважды

Рогер Шмидт прокомментировал поражение в первом матче полуфинала Кубка Португалии

01 марта 2024, 07:31 |
1155
0
Тренер Бенфики оценил матч со Спортингом, в котором Трубин пропустил дважды
Getty Images/Global Images Ukraine. Рогер Шмидт

29 февраля состоялся первый матч 1/2 финала Кубка Португалии между командами «Спортинг» и «Бенфика». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «львов».

Украинский голкипер «орлов» Анатолий Трубин вышел в стартовом составе.

После завершения встречи главный тренер «Бенфики» Рогер Шмидт прокомментировал поражение своих подопечных:

– Как вы прокомментируете поражение «Спортингу»?

— Это была сложная игра, мы этого ожидали. Думаю, «Спортинг» был лучшей командой в первом тайме, у нас были проблемы с их переходами, мы теряли много мячей, мы были не совсем в игре. Во втором тайме, я считаю, что после 0:2 была очень сложная игра, нам приходилось оказывать давление и оставлять больше места для их переходов, для контратак, им было сложно защищаться и держать нападающего, мы справились. Мы забили первый и второй гол, в двух очень хороших моментах атаки, к сожалению, арбитр не засчитал второй... Мы старались все, всегда уделяли внимание контратакам.

— Как вы объясните, что ваша команда нанесла всего четыре удара?

— У нас были проблемы с глубиной атаки и поиском решений, во втором тайме мы были лучше, у «Спортинга», конечно, было больше моментов вблизи нашей штрафной, но без особых шансов... Честно говоря, в этот вечер они были лучше, но мы показали хороший настрой и продолжили эту игру, как я уже сказал, это была всего лишь одна из двух игр. Мы недовольны, мы всегда хотим побеждать, но в этой игре мы должны признать, что другая команда была лучше и забила два гола... Мы тоже забили два гола, но судья не засчитал один.

— Считаете ли вы, что команда слишком зависела от таких личностей, как Ди Мария? И коллектива было мало?

— Нет, я думаю, что мы очень хорошая команда, и именно поэтому мы выиграли много игр. Думаю, последний раз мы проиграли в Сан-Себастьяне, это было некоторое время назад, в начале ноября, потому что мы очень хорошая команда, нам удавалось так долго добиваться успеха. Мы играем очень сложные игры, и иногда нам приходится признать, что мы проигрываем, особенно когда играем против таких команд, как «Спортинг». Возможность проигрыша в этих играх всегда существует, думаю, нам придется с этим смириться. Мы не провели топ-игру, но сыграли достаточно хорошо, чтобы остаться в этом полуфинале, потому что, как я уже сказал, у нас как раз перерыв перед вторым матчем.

Видеообзор матча Спортинг – Бенфика – 2:1

События матча

69’
ГОЛ ! Мяч забил Фредрик Эурснес (Бенфика).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Дьёкереш (Спортинг Лиссабон).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Педро Гонсалвес (Спортинг Лиссабон).
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Рогер Шмидт Анатолий Трубин Кубок Португалии по футболу Бенфика Спортинг Лиссабон пресс-конференция
Источник A Bola
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