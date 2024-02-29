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Кубок Португалии
Спортинг Лиссабон
29.02.2024 22:45 - : -
Бенфика
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
29 февраля 2024, 04:47 |
71
0

Спортинг – Бенфика. 1/2 финала Кубка Португалии. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию кубкового матча 29 февраля в 22:45 по Киеву

29 февраля 2024, 04:47 |
71
0
Спортинг – Бенфика. 1/2 финала Кубка Португалии. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

29 февраля состоится первый полуфинальный матч Кубка Португалии между командами «Спортинг» и «Бенфика».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Жозе Альваладе» в Лиссабоне. Время начала встречи – 22:45 по Киеву.

В составе «орлов» выступает украинский голкипер Анатолий Трубин.

Спортинг – Бенфика. Прогноз и анонс на матч Кубка Португалии

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале Sport1.

📺 Видеотрансляция
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Спортинг – Бенфика. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка Португалии
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Спортинг Лиссабон Бенфика смотреть онлайн Анатолий Трубин Кубок Португалии по футболу
Источник Sport.ua
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