Спортинг Лиссабон

Кубок Португалии
29.02.2024 22:45 - : -
Португалия29 февраля 2024, 04:47 |
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Спортинг – Бенфика. 1/2 финала Кубка Португалии. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляцию кубкового матча 29 февраля в 22:45 по Киеву
29 февраля 2024, 04:47 |
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29 февраля состоится первый полуфинальный матч Кубка Португалии между командами «Спортинг» и «Бенфика».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе «Жозе Альваладе» в Лиссабоне. Время начала встречи – 22:45 по Киеву.
В составе «орлов» выступает украинский голкипер Анатолий Трубин.
Спортинг – Бенфика. Прогноз и анонс на матч Кубка Португалии
Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале Sport1.
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