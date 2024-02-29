Спортинг Лиссабон

29 февраля состоится первый полуфинальный матч Кубка Португалии между командами «Спортинг» и «Бенфика».

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Поединок пройдет на стадионе «Жозе Альваладе» в Лиссабоне. Время начала встречи – 22:45 по Киеву.

В составе «орлов» выступает украинский голкипер Анатолий Трубин.

Спортинг – Бенфика. Прогноз и анонс на матч Кубка Португалии

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале Sport1.