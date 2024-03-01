Спортинг Лиссабон

Спортинг – Бенфика – 2:1. Мяч побывал в воротах Трубина трижды. Видео голов
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29 февраля состоялся первый матч 1/2 финала Кубка Португалии между командами «Спортинг» и «Бенфика». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «львов».
Украинский голкипер «орлов» Анатолий Трубин вышел в стартовом составе.
В воротах украинца мяч побывал трижды. У «Спортинга» отличились Педру Гонсалвеш (9) и Виктор Дьекереш (54). На 90+3-й супергол забил Нуну Сантуш ножницами, однако гол был отменен из-за офсайда, который зафиксировали во время штрафного удара.
Ответный поединок запланирован на 3 апреля.
Кубок Португалии. 1/2 финала
Первый матч, 29 февраля
Спортинг – Бенфика – 2:1
Голы: Гонсалвеш, 9, Дьекереш, 54 – Эурснес, 69
Видеообзор матча:
События матча
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