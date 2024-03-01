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Кубок Португалии
Спортинг Лиссабон
29.02.2024 22:45 – FT 2 : 1
Бенфика
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Португалия
01 марта 2024, 04:45 |
303
0

Спортинг – Бенфика – 2:1. Мяч побывал в воротах Трубина трижды. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 1/2 финала Кубка Португалии

01 марта 2024, 04:45 |
303
0
Спортинг – Бенфика – 2:1. Мяч побывал в воротах Трубина трижды. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

29 февраля состоялся первый матч 1/2 финала Кубка Португалии между командами «Спортинг» и «Бенфика». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «львов».

Украинский голкипер «орлов» Анатолий Трубин вышел в стартовом составе.

В воротах украинца мяч побывал трижды. У «Спортинга» отличились Педру Гонсалвеш (9) и Виктор Дьекереш (54). На 90+3-й супергол забил Нуну Сантуш ножницами, однако гол был отменен из-за офсайда, который зафиксировали во время штрафного удара.

Ответный поединок запланирован на 3 апреля.

Кубок Португалии. 1/2 финала

Первый матч, 29 февраля

Спортинг Бенфика – 2:1

Голы: Гонсалвеш, 9, Дьекереш, 54 – Эурснес, 69

Видеообзор матча:

События матча

69’
ГОЛ ! Мяч забил Фредрик Эурснес (Бенфика).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Дьёкереш (Спортинг Лиссабон).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Педро Гонсалвес (Спортинг Лиссабон).
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Источник Sport.ua
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