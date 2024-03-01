Спортинг Лиссабон

29 февраля состоялся первый матч 1/2 финала Кубка Португалии между командами «Спортинг» и «Бенфика». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «львов».

Украинский голкипер «орлов» Анатолий Трубин вышел в стартовом составе.

В воротах украинца мяч побывал трижды. У «Спортинга» отличились Педру Гонсалвеш (9) и Виктор Дьекереш (54). На 90+3-й супергол забил Нуну Сантуш ножницами, однако гол был отменен из-за офсайда, который зафиксировали во время штрафного удара.

Ответный поединок запланирован на 3 апреля.

Кубок Португалии. 1/2 финала

Первый матч, 29 февраля

Спортинг – Бенфика – 2:1

Голы: Гонсалвеш, 9, Дьекереш, 54 – Эурснес, 69

Видеообзор матча: