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Кубок Португалии
Санта Клара
29.02.2024 18:00 – FT 1 : 2
Порту
7 февраля матч был прерван из-за погодных условий. Доигрывание – 29 февраля в 18:00
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Португалия
29 февраля 2024, 21:55 | Обновлено 29 февраля 2024, 22:09
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0

Порту в доигрывании одержал победу и вышел в полуфинал Кубка Португалии

«Санта-Клара» открыла счет, но «Порту» ответил двумя голами

29 февраля 2024, 21:55 | Обновлено 29 февраля 2024, 22:09
115
0
Порту в доигрывании одержал победу и вышел в полуфинал Кубка Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine. Эванилсон

29 февраля состоялось доигрывание матча 1/4 финала Кубка Португалии между командами «Санта-Клара» и «Порту».

Ранее, 7 февраля, матч был прерван на 26-й минуте (при счете 0:0). Рефери остановил поединок из-за ужасного состояния поля, которое было залито водой.

В доигрывании матча «Санта-Клара» открыла счет, но «Порту» ответил двумя голами во втором тайме и вышел в полуфинал. Голы у победителей забили Эванилсон и Галено.

В 1/2 финала Кубка Португалии Порту сыграет против Витории Гимараеш, а в другом матче состоится лиссабонское дерби Спортинг – Бенфика (первая игра – вечером 29 февраля, ответная – 3 апреля).

Кубок Португалии. 1/4 финала

Доигрывание матча, 29 февраля

Санта-Клара – Порту – 1:2

Голы: Рафаэл Мартинш, 27 – Эванилсон, 52, Галено, 61

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Кубок Португалии по футболу Санта-Клара Порту доигрывание матча прерванные матчи Эванилсон Вендерсон Галено
Источник Sport.ua
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