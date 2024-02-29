Порту в доигрывании одержал победу и вышел в полуфинал Кубка Португалии

29 февраля состоялось доигрывание матча 1/4 финала Кубка Португалии между командами «Санта-Клара» и «Порту».

Ранее, 7 февраля, матч был прерван на 26-й минуте (при счете 0:0). Рефери остановил поединок из-за ужасного состояния поля, которое было залито водой.

В доигрывании матча «Санта-Клара» открыла счет, но «Порту» ответил двумя голами во втором тайме и вышел в полуфинал. Голы у победителей забили Эванилсон и Галено.

В 1/2 финала Кубка Португалии Порту сыграет против Витории Гимараеш, а в другом матче состоится лиссабонское дерби Спортинг – Бенфика (первая игра – вечером 29 февраля, ответная – 3 апреля).

Кубок Португалии. 1/4 финала

Доигрывание матча, 29 февраля

Санта-Клара – Порту – 1:2

Голы: Рафаэл Мартинш, 27 – Эванилсон, 52, Галено, 61