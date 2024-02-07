Матч Кубка Португалии был прерван из-за состояния газона

Сегодня, 7 февраля 2024 года, состоялся четвертьфинальный матч Кубка Португалии по футболу между «Санта-Кларой» и «Порту». К сожалению, командам не удалось сыграть поединок полностью.

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Финальный свисток главного арбитра встречи прозвучал на 28-й минуте. Рефери решил остановить матч из-за ужасного состояния газона. Дело в том, что в Португалии идет дождь, и поле сейчас полностью залито водой. По мнению судьи, проводить матч на таком газоне невозможно.

«Санта-Клара» и «Порту» доиграют этот матч уже в другой день. Пока неизвестно, начнут ли они игру с первой минуты или продолжат играть с 28-й.