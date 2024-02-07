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  4. Матч Кубка Португалии был прерван из-за состояния газона
Португалия
07 февраля 2024, 20:05 |
1328
0

Матч Кубка Португалии был прерван из-за состояния газона

«Санта-Клара» и «Порту» доиграют встречу в другой день

07 февраля 2024, 20:05 |
1328
0
Матч Кубка Португалии был прерван из-за состояния газона
ФК Порту

Сегодня, 7 февраля 2024 года, состоялся четвертьфинальный матч Кубка Португалии по футболу между «Санта-Кларой» и «Порту». К сожалению, командам не удалось сыграть поединок полностью.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Финальный свисток главного арбитра встречи прозвучал на 28-й минуте. Рефери решил остановить матч из-за ужасного состояния газона. Дело в том, что в Португалии идет дождь, и поле сейчас полностью залито водой. По мнению судьи, проводить матч на таком газоне невозможно.

«Санта-Клара» и «Порту» доиграют этот матч уже в другой день. Пока неизвестно, начнут ли они игру с первой минуты или продолжат играть с 28-й.

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Источник Sport.ua
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