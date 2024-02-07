Матч Кубка Португалии был прерван из-за состояния газона
«Санта-Клара» и «Порту» доиграют встречу в другой день
Сегодня, 7 февраля 2024 года, состоялся четвертьфинальный матч Кубка Португалии по футболу между «Санта-Кларой» и «Порту». К сожалению, командам не удалось сыграть поединок полностью.
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Финальный свисток главного арбитра встречи прозвучал на 28-й минуте. Рефери решил остановить матч из-за ужасного состояния газона. Дело в том, что в Португалии идет дождь, и поле сейчас полностью залито водой. По мнению судьи, проводить матч на таком газоне невозможно.
«Санта-Клара» и «Порту» доиграют этот матч уже в другой день. Пока неизвестно, начнут ли они игру с первой минуты или продолжат играть с 28-й.
🚨 ⏸ CD Santa Clara-FC Porto da #TaçadePortugal adiado devido ao mau tempo, quando estava 0-0— FC Porto (@FCPorto) February 7, 2024
🗓 Será reatado em data a definir por acordo entre os dois clubes#CDSCFCP pic.twitter.com/w2Gu8tgH7u
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