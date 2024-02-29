В пятницу, 1 марта, состоится поединок 19 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся житомирское «Полесье» и черкасский ЛНЗ. Матч пройдет в Житомире на Центральном городском стадионе, стартовый свисток прозвучит в 18:00.

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Житомирский клуб занимает третье место в турнирной таблице. В четырех предыдущих встречах «Полесье» сыграло вничью, а в прошлом туре команда Юрия Калитвинцева поделила очки со львовским «Рухом». Черкасская команда, которая также является дебютантом УПЛ, идет на десятой позиции турнирной таблицы. В первом своем поединке после зимней паузы подопечные Олега Дулуба уступили лидеру турнира «Кривбассу» со счетом 0:3. В первом круге житомирский клуб в Черкассах обыграл хозяев поля со счетом 2:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Полесье» – ЛНЗ, за которой можно следить в украинской версии сайта.