Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ужасная ошибка голкипера. ЛНЗ вырвал победу у Полесья
Чемпионат Украины
Полесье
01.03.2024 18:00 – FT 0 : 1
ЛНЗ Черкассы
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
01 марта 2024, 20:00 | Обновлено 01 марта 2024, 21:29
6799
30

Ужасная ошибка голкипера. ЛНЗ вырвал победу у Полесья

Денис Бойко подвел свою команду

01 марта 2024, 20:00 | Обновлено 01 марта 2024, 21:29
6799
30
Ужасная ошибка голкипера. ЛНЗ вырвал победу у Полесья
УПЛ

19 тур Украинской-Премьер-лиги открыло противостояние в Житомире между «Полесьем» и ЛНЗ. Встреча завершилась неожиданной победой гостей.

Первый тайм характеризовался небольшим количеством острых моментов. Гости старались подолгу разыгрывать мяч, но это происходило вдалеке от штрафной «Полесья». Подопечные Юрия Калитвинцева, в свою очередь, пробовали поймать соперников на контратаках, которые разбивались защитной линией черкасского клуба. На правом фланге ЛНЗ активными действиями выделялся Наумец, но с доставкой мяча партнерам у него возникали проблемы.

Первый удар в створ ворот состоялся на 35-й минуте. Это Козак пробил в руки голкиперу от угла штрафной. По первому тайму еще запомнился удар Молло, который от линии штрафной отправил мяч выше цели. А перед перерывом неразбериха во вратарской ЛНЗ после подачи углового едва не завершилась неприятностями для гостей, но никто из футболистов «Полесья» не отправил мяч в ворота.

Житомиряне активно начали вторую половину встречи и сразу начали угрожать воротам соперников. Фортюне перед штрафной разобрался с оппонентом, и с его ударом в прыжке справился голкипер Пеньков. Мяч полетел в направлении Кравченко, удар которого в самоотверженном подкате заблокировал Насонов. Вскоре хозяева создали еще один момент: после скидки партнера Крушинский пробил выше ворот.

Гости атаковали мало и были сконцентрированы в основном на обороне своих ворот. Еще раз свою реакцию Пеньков продемонстрировал после удара Козака. По такой игре черкащане неожиданно получили шанс на взятие ворот. После отскока Молло принял мяч в штрафной соперников, но удар у камерунца откровенно не получился. Отличный момент упустил Чоботенко, который немного не успел замкнуть прострел Козака. Был близок к успеху и Пасич, с ударом которого справился Денис Бойко.

Развязка этого поединка оказалась шокирующей для хозяев поля. Денис Бойко в безобидной ситуации выбил мяч в ноги Олейнику, который таким подарком сполна воспользовался, вырвав гостевую победу для ЛНЗ. В следующем туре «Полесье» будет принимать «Александрию», а черкасский клуб проведет гостевой поединок с «Металлистом 1925».

Украинская Премьер-лига. 19 тур.

«Полесье» – ЛНЗ – 0:1

Гол: Олийнык (93)

Предупреждения: Ндукве (8), Кравченко (42), Крушинский (63) – Рыбалка (5), Муравский (27), Бар (57), Г.Пасич (89), Олейник (93), Тарасенко (94)

«Полесье»: Д.Бойко, Кравченко, Шабанов, Чоботенко, Михайличенко, Крушинский (Грицук, 66), Таллес (Мустафаев, 77), Козак, Танковский, Фортюне (Назаренко, 66), Ндукве.

ЛНЗ: Пеньков, Насонов, Муравский, Салиху, Каплиенко, Рыбалка (В.Бойко, 66), Бар (Тарасенко, 90), Тилль (Олейник, 66), Г.Пасич, Наумец (Шестаков, 66), Молло (Хобленко, 78).

Арбитр: Александр Омельченко (Славянск)

Центральный городской стадион (Житомир)

Протокольные данные сверены с официальными.

Наши оценки:

Заміни «Полісся»: Грицук – 5,5; Назаренко – 5,5; Мустафаєв – б/о.

Заміни ЛНЗ: В.Бойко – 5,5; Олійник – 6,5; Шестаков – 6,0; Хобленко – б/о; Тарасенко – б/о

ПОЛЕСЬЕ – ЛНЗ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

По теме:
Олег Дулуб: «Положительный результат – это всегда положительный результат»
Никита БУРДА: «Я никогда не скажу о Динамо плохих вещей»
Стало известно, почему полузащитник Тилль играет за ЛНЗ под 1-м номером
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир ЛНЗ Черкассы Полесье - ЛНЗ отчеты
Источник Sport.ua
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Довбика и Цыганкова продадут? В Жироне выступили с откровенным заявлением
Футбол | 29 февраля 2024, 22:57 1
Довбика и Цыганкова продадут? В Жироне выступили с откровенным заявлением
Довбика и Цыганкова продадут? В Жироне выступили с откровенным заявлением

Делфи Гели сообщил, что команде будет тяжело удержать звездных футболистов

Лацио – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 01 марта 2024, 20:54 1
Лацио – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Лацио – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 1 марта в 21:45 по Киеву

Анчелотти разозлился на вратаря Реала. Карло хочет, чтобы он покинул клуб
Футбол | 01.03.2024, 07:32
Анчелотти разозлился на вратаря Реала. Карло хочет, чтобы он покинул клуб
Анчелотти разозлился на вратаря Реала. Карло хочет, чтобы он покинул клуб
Стало известно, почему Шахтер отказался продать Судакова за 40 млн евро
Футбол | 01.03.2024, 14:59
Стало известно, почему Шахтер отказался продать Судакова за 40 млн евро
Стало известно, почему Шахтер отказался продать Судакова за 40 млн евро
Почеттино учтет? Легенда Арсенала нашел Мудрику оптимальную позицию на поле
Футбол | 29.02.2024, 21:20
Почеттино учтет? Легенда Арсенала нашел Мудрику оптимальную позицию на поле
Почеттино учтет? Легенда Арсенала нашел Мудрику оптимальную позицию на поле
Комментарии 30
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
BekXan
Полісся давило весь поєдинок ,ЛНЗ не давало підійти ще  й могло відзначитися.Підсумок помилка і ЛНЗ вириває не нічейку а перемогу.Бойко згадав юність по ляпах...
Ответить
+4
Показать Скрыть 2 ответа
AK.228
Супер… атб бито
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
roman75zpr
Бойко напомнил партнёрам, что они себя рано звёздами возомнили ) 
Ответить
+3
BERNARDOS
Лебединцы осеменили гарных продавчинь из АТБ)
Ответить
+3
olejio
😱 Дивися після матчові інтерв'ю обох тренерів, ребята, вони б ще повчились у Азірова української😂
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Умник
Ой хорош
Ответить
+2
DK1961
Походу, Полесье не сможет бороться за призы. Ну а Бойко, да, вспомнил молодость...
Ответить
+1
sania
ЛНЗ молодчинки, нічим не поступалися і перемога заслужена.Хоча гра була нічійна.
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
apepa
Москальский проект под названием Полесье получил по зубам! С чем я и поздравляю всех украинцев!
Ответить
0
_Tor78nado99rly_
А як виявиться, що винність за результат виявиться для "Д"(К) непідйомним вантажем? Таким свого роду баластом, що потягне команду донизу?
Ответить
0
_Tor78nado99rly_
І це зветься інтригою? І сліпому зрозуміло, що при такій грі "Динамо"(Київ) (клуб з другої столиці України) взагалі без проблем візьме чемпіонство. Особливо враховуючи те, як бояться проти цього клубу з другої столиці України грати. 
Ответить
0
ErichMariaШевченко
Потому что Усика не выпустили на поле.)
Ответить
0
AK.228
Так…. Це програш особисто бойко… шкода мужичка
Ответить
0
AK.228
Де можна побачити ляп цього бойка!? Він же в динамо грав!?
Ответить
-1
Показать Скрыть 3 ответа
Pavel_i_CO
Відмінно. Чекаємо перемоги Динамо Київ над Чорноморцем та Кривбаса над фк ескаем
Ответить
-2
Показать Скрыть 5 ответов
didora
Оце діло. Боротьба за чемпіонство загострюється. Якби не срана Олександрія (підвела із заявкою) було б супер пупер. А так все в угоду Шляхтьору!
Ответить
-3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Должна быть логика». Британские СМИ не могут понять игру Мудрика
«Должна быть логика». Британские СМИ не могут понять игру Мудрика
29.02.2024, 10:38 24
Футбол
Экс-гендиректор УПЛ и Карпат обвинил Александрию и Шахтер в сговоре
Экс-гендиректор УПЛ и Карпат обвинил Александрию и Шахтер в сговоре
28.02.2024, 17:05 20
Футбол
«Джошуа не встанет». Экс-соперник Усика оценил бой Нганну
«Джошуа не встанет». Экс-соперник Усика оценил бой Нганну
29.02.2024, 11:49 5
Бокс
Марта Костюк назвала трех сильнейших теннисисток на данный момент
Марта Костюк назвала трех сильнейших теннисисток на данный момент
29.02.2024, 17:34
Теннис
Почеттино прокомментировал матч Кубка Англии, в котором Мудрик забил гол
Почеттино прокомментировал матч Кубка Англии, в котором Мудрик забил гол
29.02.2024, 07:05 1
Футбол
Александр АЛИЕВ: «Очень много людей готовы разбить харю Милевскому»
Александр АЛИЕВ: «Очень много людей готовы разбить харю Милевскому»
29.02.2024, 05:37 12
Футбол
ВИДЕО. Финт года. В Гондурасе игрок сделал то, до чего сложно додуматься
ВИДЕО. Финт года. В Гондурасе игрок сделал то, до чего сложно додуматься
01.03.2024, 11:35 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем