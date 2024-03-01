Ужасная ошибка голкипера. ЛНЗ вырвал победу у Полесья

19 тур Украинской-Премьер-лиги открыло противостояние в Житомире между «Полесьем» и ЛНЗ. Встреча завершилась неожиданной победой гостей.

Первый тайм характеризовался небольшим количеством острых моментов. Гости старались подолгу разыгрывать мяч, но это происходило вдалеке от штрафной «Полесья». Подопечные Юрия Калитвинцева, в свою очередь, пробовали поймать соперников на контратаках, которые разбивались защитной линией черкасского клуба. На правом фланге ЛНЗ активными действиями выделялся Наумец, но с доставкой мяча партнерам у него возникали проблемы.

Первый удар в створ ворот состоялся на 35-й минуте. Это Козак пробил в руки голкиперу от угла штрафной. По первому тайму еще запомнился удар Молло, который от линии штрафной отправил мяч выше цели. А перед перерывом неразбериха во вратарской ЛНЗ после подачи углового едва не завершилась неприятностями для гостей, но никто из футболистов «Полесья» не отправил мяч в ворота.

Житомиряне активно начали вторую половину встречи и сразу начали угрожать воротам соперников. Фортюне перед штрафной разобрался с оппонентом, и с его ударом в прыжке справился голкипер Пеньков. Мяч полетел в направлении Кравченко, удар которого в самоотверженном подкате заблокировал Насонов. Вскоре хозяева создали еще один момент: после скидки партнера Крушинский пробил выше ворот.

Гости атаковали мало и были сконцентрированы в основном на обороне своих ворот. Еще раз свою реакцию Пеньков продемонстрировал после удара Козака. По такой игре черкащане неожиданно получили шанс на взятие ворот. После отскока Молло принял мяч в штрафной соперников, но удар у камерунца откровенно не получился. Отличный момент упустил Чоботенко, который немного не успел замкнуть прострел Козака. Был близок к успеху и Пасич, с ударом которого справился Денис Бойко.

Развязка этого поединка оказалась шокирующей для хозяев поля. Денис Бойко в безобидной ситуации выбил мяч в ноги Олейнику, который таким подарком сполна воспользовался, вырвав гостевую победу для ЛНЗ. В следующем туре «Полесье» будет принимать «Александрию», а черкасский клуб проведет гостевой поединок с «Металлистом 1925».

Украинская Премьер-лига. 19 тур.

«Полесье» – ЛНЗ – 0:1

Гол: Олийнык (93)

Предупреждения: Ндукве (8), Кравченко (42), Крушинский (63) – Рыбалка (5), Муравский (27), Бар (57), Г.Пасич (89), Олейник (93), Тарасенко (94)

«Полесье»: Д.Бойко, Кравченко, Шабанов, Чоботенко, Михайличенко, Крушинский (Грицук, 66), Таллес (Мустафаев, 77), Козак, Танковский, Фортюне (Назаренко, 66), Ндукве.

ЛНЗ: Пеньков, Насонов, Муравский, Салиху, Каплиенко, Рыбалка (В.Бойко, 66), Бар (Тарасенко, 90), Тилль (Олейник, 66), Г.Пасич, Наумец (Шестаков, 66), Молло (Хобленко, 78).

Арбитр: Александр Омельченко (Славянск)

Центральный городской стадион (Житомир)

Протокольные данные сверены с официальными.

Наши оценки:

Заміни «Полісся»: Грицук – 5,5; Назаренко – 5,5; Мустафаєв – б/о.

Заміни ЛНЗ: В.Бойко – 5,5; Олійник – 6,5; Шестаков – 6,0; Хобленко – б/о; Тарасенко – б/о

ПОЛЕСЬЕ – ЛНЗ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА