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01.03.2024 18:00 – FT 0 : 1
ЛНЗ Черкассы
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Украина. Премьер лига
01 марта 2024, 21:25 | Обновлено 01 марта 2024, 22:10
521
0

Олег ДУЛУБ: «Положительный результат – это всегда положительный результат»

Главный тренер ЛНЗ прокомментировал победу над «Полесьем»

01 марта 2024, 21:25 | Обновлено 01 марта 2024, 22:10
521
0
Олег ДУЛУБ: «Положительный результат – это всегда положительный результат»
Олег Дулуб

Главный тренер черкасского ЛНЗ Олег Дулуб прокомментировал победу над житомирским «Полесьем» (1:0) в матче 19-го тура УПЛ.

– Ваше общее впечатление от сегодняшнего поединка?

– Оно такое двоякое. Положительный результат – это всегда положительный результат, но, особенно во второй половине, то, что мы отдали инициативу Житомиру – я думаю, что это больше их заслуга, чем наша.

– Сейчас в раздевалке было очень громко. Что говорили подопечным?

– Поздравил с победой и все. Они как дети, радуются победе. Всегда так было.

– Немножко пройдемся по составу. Сегодня дебютировал Оливье Тилль. Как вам его игра?

– Оливье Тилль – игрок национальной сборной Люксембурга. Его квалификация не вызывает никаких сомнений. Но, я бы так сказал, может уровень его физической готовности сейчас еще не 100%. Поэтому мы его и заменили. А так, в общем если брать, то очень-очень впечатлен его игрой.

– Опасность создавал Молло, который тоже впервые играл в стартовом составе. Как его игру оцените?

– Тоже положительно. Нужно понимать, что Молло с нами тренируется только неделю в сумме, потому что это разъезды, визы и тому подобное. На мой взгляд, его уровень физической готовности сейчас тоже не 100%, но будем ждать.

– В целом поединок с «Полесьем» насколько для Вас стал информативным на будущее?

– Он очень много информации дал. Сегодня мы настраивали игроков, что это будет кубковая игра. Победить можно было только сердцем.

– Много новичков. Видите, что взаимопонимание от матча к матчу лучше и лучше?

– «Лучше и лучше» – я бы так не сказал, потому что неделю назад, сразу со сборов игра с «Кривбассом» (0:3), и она была очень плохая в плане качества. Но сегодня мы сделали маленький, но шаг вперед.

После этой победы ЛНЗ имеет в своем активе 23 очка в 18 матчах УПЛ, что позволяет команде занимать 9-е место в турнирной таблице чемпионата.

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Олег Дулуб чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир ЛНЗ Черкассы Полесье - ЛНЗ пресс-конференция
Источник УПЛ-ТВ
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