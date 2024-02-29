В пятницу, 1 марта, состоится матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят житомирское «Полесье» и ЛНЗ из Черкасс. Поединок пройдет в Житомире на Центральном городском стадионе. Начало – в 18:00 по киевскому времени.

Полесье

Житомирское «Полесье» в турнирной таблице УПЛ занимает 3-е место. В 18 матчах сезона команда набрала 33 очка – 9 побед, 6 ничьих, 3 поражения.

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В настоящий момент подопечные Юрия Калитвинцева идут на серии сразу из четырех ничьих. Перед зимней паузой они поочередно поделили очки с «Шахтером» (0:0), «Вересом» (1:1) и «Днепром-1» (1:1). В стартовом туре 2024 года житомиряне сыграли вничью во Львове с местным «Рухом» – 1:1.

Если взять в расчет исключительно домашние матчи, то «Полесье» в нынешнее УПЛ имеет шестой показатель. В восьми домашних встречах команда набрала 15 очков, добившись 4 побед, 3 раза сыграв ничью и потерпев одно поражение. Разница мячей 12-8.

К разочарованию поклонников «Полесья», в предстоящем матче из-за дисквалификации не сможет сыграть Будковский, а из-за травмы не на поле не появится Макуана.

ЛНЗ

Черкасский клуб ЛНЗ располагается на 10-й позиции в турнирной таблице чемпионата Украины. У него 20 пунктов по результатам 17 игр – 5 побед, 5 ничьих, 7 поражений.

Под занавес 2023 года черкасчане выдали серию из пяти встреч без поражений. Они в конце октября дома обыграли «Оболонь» (3:0), затем уже в ноябре сыграли вничью 1:1 с «Колосом», переиграли «Зарю» (2:1) и поделили очки с «Ворсклой» (0:0), а в декабре одолели в Одессе «Черноморец» (3:1).

После зимнего перерыва продолжить в том же духе ЛНЗ не смог. Он стартовал в 2024 году с домашнего поражения от «Кривбасса» со счетом 0:3.

По результатам в гостевых встречах текущего сезона ЛНЗ занимает в УПЛ 8-е место. В восьми матчах вне Черкасс команда набрала 12 очков – 3 победы, 3 ничьи, 2 поражения.

Статистика матчей

«Полесье» и ЛНЗ провели между собой в новейшей истории три матча.

В сезоне 2022/2023 гг. они, как известно, выступали в Первой лиге национального чемпионата. Там дважды в очных поединках победило «Полесье» - 2:1 на выезде и 2:1 дома.

В матче первого круга нынешнего сезона в УПЛ «Полесье» вновь оказалось сильнее ЛНЗ и вновь со счетом 2:1.

Ориентировочные составы:

«Полесье»: Бойко – Михайличенко, Шабанов, Чоботенко, Тэйлор, Танковский, Крушинский, Козак, Грицук, Фортюн, Ндукве.

ЛНЗ: Кучеренко – Г.Пасич, Каплиенко, Салиху, Муравский, Шестаков, Бар, Бойко, Яшари, Наумец, Хобленко.

Прогноз на противостояние

Команда из Житомира – фаворит будущего матча, и она должна доказать свой перевес на поле. Проблем с этим у подопечных Юрия Калитвинцева не должно возникнуть никаких. Отношения будут выяснять соперники из, образно говоря, разной «весовой категории».

1 марта, пятница