01.03.2024 18:00 – FT 0 : 1
Украина. Премьер лига01 марта 2024, 20:55 | Обновлено 01 марта 2024, 20:59
1600
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Полесье – ЛНЗ – 0:1. Дикая ошибка Бойко. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 19-го тура УПЛ
01 марта 2024, 20:55 | Обновлено 01 марта 2024, 20:59
1600
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В стартовом матче 19-го тура Украинской Премьер-лиги встретились команды «Полесье» Житомир и ЛНЗ Черкассы.
Встреча завершилась неожиданной победой гостей со счётом 1:0.
После ужасной ошибки голкипера Дениса Бойко гол для гостей на 90+2 минуте забил Денис Олейник.
Украинская Премьер-лига
19-й тур, 1 марта, Житомир
Полесье Житомир – ЛНЗ Черкассы – 0:1
Гол: Олейник, 90+2
Видео гола и обзор матча
События матча
90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Денис Олейник (ЛНЗ Черкассы).
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