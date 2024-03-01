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Чемпионат Украины
Полесье
01.03.2024 18:00 – FT 0 : 1
ЛНЗ Черкассы
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Украина. Премьер лига
01 марта 2024, 20:55 | Обновлено 01 марта 2024, 20:59
1600
0

Полесье – ЛНЗ – 0:1. Дикая ошибка Бойко. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 19-го тура УПЛ

01 марта 2024, 20:55 | Обновлено 01 марта 2024, 20:59
1600
0
Полесье – ЛНЗ – 0:1. Дикая ошибка Бойко. Видео гола и обзор матча
УПЛ-ТВ

В стартовом матче 19-го тура Украинской Премьер-лиги встретились команды «Полесье» Житомир и ЛНЗ Черкассы.

Встреча завершилась неожиданной победой гостей со счётом 1:0.

После ужасной ошибки голкипера Дениса Бойко гол для гостей на 90+2 минуте забил Денис Олейник.

Украинская Премьер-лига

19-й тур, 1 марта, Житомир

Полесье Житомир – ЛНЗ Черкассы – 0:1

Гол: Олейник, 90+2

Видео гола и обзор матча

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Денис Олейник (ЛНЗ Черкассы).
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Денис Олейник Денис Бойко чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир видео голов и обзор ЛНЗ Черкассы Полесье - ЛНЗ курьезы
Источник Sport.ua
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