Минай — Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 2 марта в 13:00 матч 19-го тура УПЛ
В субботу, 2 марта, состоится матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Минай» и «Металлист 1925».
Игра пройдет на стадионе «Минай-Арена». Начало матча запланировано в 13:00.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
К началу 19-го тура «Минай» занимает 16 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 7 очков.
«Металлист 1925» занимает 13 строчку, сыграв 18 матчей и набрав 15 очков.
Минай — Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.
Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)
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