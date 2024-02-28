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Чемпионат Украины
Минай
02.03.2024 13:00 - : -
Металлист 1925
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
28 февраля 2024, 19:42 | Обновлено 28 февраля 2024, 19:43
115
0

Минай — Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 2 марта в 13:00 матч 19-го тура УПЛ

28 февраля 2024, 19:42 | Обновлено 28 февраля 2024, 19:43
115
0
Минай — Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Минай

В субботу, 2 марта, состоится матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Минай» и «Металлист 1925».

Игра пройдет на стадионе «Минай-Арена». Начало матча запланировано в 13:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

К началу 19-го тура «Минай» занимает 16 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 7 очков.

«Металлист 1925» занимает 13 строчку, сыграв 18 матчей и набрав 15 очков.

Минай — Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)

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Источник Sport.ua
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