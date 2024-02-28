Минус Забарный. Определены 4 из 8 четвертьфиналиста Кубка Англии 2023/24

26-27 февраля состоялись первые 4 матча 1/8 финала Кубка Англии по футболу 2023/24.

Действующий обладатель трофея и один из самых именитых грандов «Манчестер Сити» разгромил «Лутон Таун» 6:2.

Отдельно стоит отметить невероятный перформанс Эрлинга Холанда, который забил 5 голов, тем самым оформив редкостный пента-трик. Четыре раза на него ассистировал не менее звездный Кевин де Брюйне.

«Борнмут» вместе с украинским защитником Ильей Забарным не сумел пробиться в четвертьфинал турнира, проиграв «Лестеру». Основное время игры завершилось со счетом 0:0, а в экстратаймах «лисы» вырвали минимальную победу благодаря голу Абдулы Фатаву на 105-й минуте.

«Ньюкасл» был близок к тому, чтобы вылететь из соревнований и сенсационно пропустить «Блэкберн» из Чемпионшипа в следующую стадию. В основные 90 минут команды обменялись голами, в экстратаймах ни одному коллективу не удалось отличиться, поэтому судьба поединка решалась в серии послематчевых пенальти. С 11-метровой точки точнее пробили «сороки» – 4:3.

В еще одном матче 1/8 финала «Ковентри Сити» разбил «Мэйдстоун» 5:0.

28 февраля состоятся последние 4 встречи 1/8 финала. «Челси» с Михаилом Мудриком сыграет против «Лидса», «Вулверхэмптон» поборется с «Брайтоном», «Ноттингем Форест» проведет поединок с «Манчестер Юнайтед», а «Ливерпуль» дома примет «Саутгемптон».

Жеребьевка четвертьфиналов состоится 28 февраля в 21:00 по Киеву.

Кубок Англии 2023/24. 1/8 финала

26-27 февраля

Ковентри Сити – Мэйдстоун – 5:0

– Мэйдстоун – 5:0 Блэкберн – Ньюкасл – 1:1 (пен. – 3:4)

– 1:1 (пен. – 3:4) Борнмут – Лестер – 0:1 (д.в.)

– 0:1 (д.в.) Лутон Таун – Манчестер Сити – 2:6

28 февраля