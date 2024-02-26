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Кубок Англии
Ковентри Сити
26.02.2024 21:45 – FT 5 : 0
Мейдстон Юнайтед
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Англия
26 февраля 2024, 23:53 | Обновлено 26 февраля 2024, 23:59
93
0

Ковентри разгромил команду 6-го дивизиона и вышел в 1/4 финала Кубка Англии

26 февраля стартовала стадия 1/8 финала национального кубка

26 февраля 2024, 23:53 | Обновлено 26 февраля 2024, 23:59
93
0
Ковентри разгромил команду 6-го дивизиона и вышел в 1/4 финала Кубка Англии

Вечером 26 февраля стартовала стадия 1/8 финала Кубка Англии.

Клуб Ковентри разгромил команду 6-го дивизиона Мейдстоун (5:0) и вышел в 1/4 финала.

В первом тайме хет-трик оформил Эллис Симмс, а в конце матча дублем отметился Фабио Таварес.

Кубок Англии. 1/8 финала, 26 февраля

Ковентри [D2] – Мейдстоун [D6] – 5:0

Голы: Симмс, 9, 14, 35, Таварес, 89, 90+1.

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Кубок Англии по футболу Ковентри Мейдстоун
Источник Sport.ua
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