Кубок Англии
26.02.2024 21:45 – FT 5 : 0
Англия26 февраля 2024, 23:53 | Обновлено 26 февраля 2024, 23:59
93
0
Ковентри разгромил команду 6-го дивизиона и вышел в 1/4 финала Кубка Англии
26 февраля стартовала стадия 1/8 финала национального кубка
26 февраля 2024, 23:53 | Обновлено 26 февраля 2024, 23:59
93
0
Вечером 26 февраля стартовала стадия 1/8 финала Кубка Англии.
Клуб Ковентри разгромил команду 6-го дивизиона Мейдстоун (5:0) и вышел в 1/4 финала.
В первом тайме хет-трик оформил Эллис Симмс, а в конце матча дублем отметился Фабио Таварес.
Кубок Англии. 1/8 финала, 26 февраля
Ковентри [D2] – Мейдстоун [D6] – 5:0
Голы: Симмс, 9, 14, 35, Таварес, 89, 90+1.
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