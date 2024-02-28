Как выглядит таблица АПЛ после того, как Эвертону вернули 4 очка?

21-26 февраля состоялись матчи 26-го тура Английской Премьер-лиги.

Лидер чемпионата «Ливерпуль» на своем поле разобрался с «Лутон Таун» 4:1.

«Манчестер Сити» в гостях выиграл у «Борнмута» со счетом 1:0. Единственный гол на счету Фила Фодена. Украинский защитник «вишен» Илья Забарный вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.

«Арсенал» без украинца Александра Зинченко, который все еще восстанавливается от травмы, разбил «Ньюкасл» 4:1.

«Эвертон» с Виталием Миколенко расписал мировую с «Брайтоном» 1:1. Украинский защитник отыграл все 90 минут.

«Брентфорд» в гостях проиграл «Вест Хэму» 2:4. Егор Ярмолюк, который защищает цвета «пчел», провел всю игру на скамейке запасных.

Сейчас первое место в таблице чемпионата Англии 2023/24 продолжают занимать подопечные Юргена Клоппа. У «Ливерпуля» 60 очков. У ближайших преследователей «Ман Сити» и «Арсенала» с Зинченко 59 и 58 очков соответственно.

На 4-й позиции идет «Астон Вилла» (52), а топ-5 замыкает «Тоттенхэм» (47).

«Челси» с Михаилом Мудриком идет на 11-м месте с 35 очками, отставая от 10-го «Ньюкасла» (37) на 2 пункта, однако у «пенсионеров» на 1 сыгранный тур меньше. На 14-й строчке располагается «Борнмут» с Забарным (28), а «Брентфорд» и Ярмолюк находятся на 16-й (25).

Приятной новостью для болельщиков и фанов «Эвертона» стало возвращение 4 из 10 очков «ирискам». Мерсисайдскому клубу помогла апелляция, которая была подана почти сразу после решения лиги. Теперь Виталий Миколенко и Ко идут 15-ми с 25 баллами.

АПЛ 2023/24. 26-й тур. 21-26 февраля

Ливерпуль – Лутон Таун – 4:1

– Лутон Таун – 4:1 Манчестер Юнайтед – Фулхэм – 1:2

– 1:2 Кристал Пэлас – Бернли – 3:0

– Бернли – 3:0 Брайтон – Эвертон – 1:1

Астон Вилла – Ноттингем Форест – 4:2

– Ноттингем Форест – 4:2 Борнмут – Манчестер Сити – 0:1

– 0:1 Арсенал – Ньюкасл – 4:1

– Ньюкасл – 4:1 Вулверхэмптон – Шеффилд Юнайтед – 1:0

– Шеффилд Юнайтед – 1:0 Вест Хэм – Брентфорд – 4:2

Таблица АПЛ 2023/24 после 26-го тура