Англия27 февраля 2024, 00:10 | Обновлено 27 февраля 2024, 00:28
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Хет-трик Боуэна. Вест Хем переиграл Брентфорд, Ярмолюк остался в резерве
Молотобойцы поднялись на 8-ю позицию Английской Премьер-лиги
27 февраля 2024, 00:10 | Обновлено 27 февраля 2024, 00:28
77
0
В матче 26-го тура АПЛ «Вест Хэм» дома обыграл «Брентфорд» со счето 4:2.
У хозяев сделал хет-трик Джаррод Боуэн, также отличился Эмерсон. У гостей голы забили Нил Мопе и Йоан Висса.
Украинский хавбек пчел Егор Ярмолюк весь матч оставался в резерве.
«Вест Хэм» поднялся на 8-ю позицию (39 очков), «Брентфорд» идет на 16-м месте (25 очков)
Английская Премьер-лига. 26-й тур, 26 февраля
Вест Хэм – Брентфорд – 4:2
Голы: Боуэн, 5, 7, 63, Эмерсон, 69 – Мопе, 13, Висса, 82
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