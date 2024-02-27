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Чемпионат Англии
Вест Хэм
26.02.2024 22:00 – FT 4 : 2
Брентфорд
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Англия
27 февраля 2024, 00:10 | Обновлено 27 февраля 2024, 00:28
77
0

Хет-трик Боуэна. Вест Хем переиграл Брентфорд, Ярмолюк остался в резерве

Молотобойцы поднялись на 8-ю позицию Английской Премьер-лиги

27 февраля 2024, 00:10 | Обновлено 27 февраля 2024, 00:28
77
0
Хет-трик Боуэна. Вест Хем переиграл Брентфорд, Ярмолюк остался в резерве
Getty Images/Global Images Ukraine. Джаррод Боуэн

В матче 26-го тура АПЛ «Вест Хэм» дома обыграл «Брентфорд» со счето 4:2.

У хозяев сделал хет-трик Джаррод Боуэн, также отличился Эмерсон. У гостей голы забили Нил Мопе и Йоан Висса.

Украинский хавбек пчел Егор Ярмолюк весь матч оставался в резерве.

«Вест Хэм» поднялся на 8-ю позицию (39 очков), «Брентфорд» идет на 16-м месте (25 очков)

Английская Премьер-лига. 26-й тур, 26 февраля

Вест Хэм – Брентфорд – 4:2

Голы: Боуэн, 5, 7, 63, Эмерсон, 69 – Мопе, 13, Висса, 82

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Вест Хэм чемпионат Англии по футболу Брентфорд Английская Премьер-лига Егор Ярмолюк Вест Хэм - Брентфорд Джаррод Боуэн Эмерсон Палмиери Нил Мопе Йоан Висса
Источник Sport.ua
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