Англия25 февраля 2024, 21:14 |
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Вест Хэм – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 26 февраля в 22:00 матч чемпионата Англии
25 февраля 2024, 21:14 |
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В понедельник, 26 февраля, состоится матч 26-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Вест Хэм» и «Брентфорд».
Игра состоится в Лондоне на Олимпийском стадионе.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».
Вест Хэм – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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