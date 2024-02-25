В понедельник, 26 февраля, состоится матч 26-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Вест Хэм» и «Брентфорд».

Игра состоится в Лондоне на Олимпийском стадионе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».

Вест Хэм – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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