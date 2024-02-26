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Чемпионат Англии
Вест Хэм
26.02.2024 22:00 - : -
Брентфорд
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Англия
26 февраля 2024, 06:33 |
44
0

Вест Хэм – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 26 февраля в 22:00 по Киеву

26 февраля 2024, 06:33 |
44
0
Вест Хэм – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

26 февраля на «Лондон Стэдиум» пройдет матч 26-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Вест Хэм» сыграет против «Брентфорда». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Вест Хэм

Команда сейчас переживает откровенно неудачный период, и это на фоне хорошего первого круга. Симптомом спада стал вылет от скромного Бристоль Сити в кубке Англии - в переигровке на выезде уступили 0-1 после ничьей дома. Потом молотобойцы разделили очки кряду со скромными Шеффилд Юнайтед и Борнмутом в рамках Премьер-Лиги. А последние туры чемпионата стали для подопечных Дэвида Мойеса откровенно провальными. Сначала их разгромил 3-0 Манчестер Юнайтед, а футболисты Арсенала забили в 2 раза больше безответных голов. Наконец, в прошлую субботу даже Ноттингем Форест оформил 2-0, казалось бы, окончательно выбросив Хаммерс из числа претендентов на еврокубки. Впрочем, конкуренты тоже не особенно стабильно, так что точку ставить рано.

Брентфорд

Клуб проводит 3-й сезон в Премьер-Лиге - и в целом за всю историю (и только историки футбола помнят ее пребывание в элитном дивизионе этого коллектива), и подряд. Пчелки достойно смотрелись в обоих предыдущих розыгрышах АПЛ. Но сейчас у подопечных Томаса Франка откровенно не впечатляли. Были надежды, что в январе вернется Тоуни, ключевой бомбардир. И Айвен действительно, закончив наконец-то свою длительную дисквалификацию, начал много забивать - практически в каждом поединке. Вот только в обороне у столичной команде немало проблем, и они пропускают, особенно от сильных противников, очень много: по 3 от Тоттенхэм и Манчестер Сити, 4 от Ливерпуля - понятно, что все заканчивалось поражениями. Впрочем, были и победы, с Ноттингем Форест и даже над Вулверхэмтоном, чего хватает для общего успеха.

Статистика личных встреч

Невероятно, но пчелки выиграли все 5 поединков в АПЛ. И только в кубке молотобойцы оформляли выездные 1-0.

Прогноз

Букмекерские конторы считают шансы сторон практически равными. Но гости в последних турах выглядели живее - ставим на них при форе 0 (коэффициент - 1,96).

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Источник Sport.ua
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