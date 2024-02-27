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Чемпионат Испании
Жирона
26.02.2024 22:00 – FT 3 : 0
Райо Вальекано
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Испания
27 февраля 2024, 00:49 | Обновлено 27 февраля 2024, 01:14
977
0

Наставник Жироны оценил победный матч с Райо, в котором забил Цыганков

Мичел поделился эмоциями от победы

27 февраля 2024, 00:49 | Обновлено 27 февраля 2024, 01:14
977
0
Наставник Жироны оценил победный матч с Райо, в котором забил Цыганков
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

В понедельник, 26 февраля, состоялся поединок 26-го тура испанской Ла Лиги, в котором сыграли «Жирона» и «Райо Вальекано».

Игра прошла на стадионе «Монтиливи» в Жироне. Хозяева победили со счётом 3:0.

Главный тренер «Жироны» Мичел поделился впечатлениями от этого поединка.

«Мы знали, что «Райо» – это команда, которая редко создает моменты. В первом тайме мы были слишком вертикальны. Мы пытались отдать последний пас, но неудачно. Это повлекло за собой много потерь. Во втором тайме после гола мы были спокойнее.

Наш соперник сыграл очень хорошо в меньшинстве, но мы смогли забить много голов на контратаках. Очень сложный матч, счет 3:0 не полностью отражает то, что было на поле, игра была равнее.

Впереди еще много матчей. Команда должна была победить после трех неудач. Мы снова побеждаем, став командой с наибольшей результативностью в Ла Лиге. Мы хотим оставаться собой до конца.

Надеюсь, мы сможем продолжить борьбу за высокие места в лиге. Мы опережаем «Атлетик» на 10 очков, но нам еще многое нужно сделать. Мы должны продолжать работать на 100%, чтобы иметь возможность воплотить мечту – квалифицироваться в Лигу чемпионов», – сказал Мичел.

События матча

90’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Савио (Жирона).
90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Савио (Жирона).
76’
Josep Chavarria (Райо Вальекано) получает красную карточку.
52’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (Жирона).
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Источник Marca
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