26 февраля на «Монтиливи» пройдет матч 26-го тура Примеры, в котором «Жирона» сыграет против «Райо Вальекано». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Жирона

Команда сначала стала главной сенсацией как минимум испанского, а то и всеевропейского футбола. Коллектив, что проводит только четвертый сезон в Ла Лиге за всю историю, и вернувшийся туда только в 2022-м, захватил лидерство в турнирной таблице. Тогда сам Мичел Санчес долго заверял, что его подопечные просто набирают очки, увеличивая шансы сохранить прописку. Но все-таки то ли от груза ожиданий жиронцы начали прогибаться, то ли форму утратили. Сначала они вылетели из кубка, уступив в большинстве 2:3 Сельте. В Примере уже 0:0 дома с Реалом Сосьедад расценивалась как неудача. Ну, а потом был визит в Мадрид - и 0:4 от галактикос, которые, похоже, ставят крест на борьбе за титул. Тем более что потом уступили 2:3 и Атлетику.

Райо Вальекано

Клуб смог в прошлом туре показать, что его опасно недооценивать. Несмотря на быстрый гол Хоселу, получилось закончить 1:1 со статусным соседом, мадридским Реалом (Рауль Де Томас передал привет гранду, которому не пригодился, реализовав пенальти в середине 1-го тайма). Впрочем, это позволило пополнить копилку только одним очком - а нужно вообще-то выигрывать, пчелки не так далеко от зоны вылета. А, начиная с октября, в рамках Примеры подопечные Переса взяли только 1 победу, над Хетафе, который заканчивал матч на фоне нескольких красных карточек. Более того, до ничьей с мадридским Реалом было трижды по 1:2 с такими соперниками, как Атлетико, Севилья и Мальорка. Крайне желательно весной прибавить, чтобы не очутиться в водовороте борьбы за выживание.

Статистика личных встреч

Вернувшись в Примеру, в прошлом сезоне подопечные Мичела Санчеса сыграли дважды с соперником из испанской столицы со счетом 2:2. А в этой темпораде жиронцы выигрывали и в Ла Лиге, и в кубке.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут, что тут выиграют Довбик и компания. Ставим на то, что они и правда добьются победы (коэффициент - 1,63).