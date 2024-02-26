В понедельник, 26 февраля, состоится поединок 26 тура испанской Ла Лиги, в котором «Жирона» будет принимать «Райо Вальекано». Матч пройдет в Жироне на стадионе «Монтиливи», стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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Каталонский клуб проиграл две предыдущие встречи Ла Лиги и переместился на третье место турнирной таблицы («Жирону» опередила «Барселона»). Тем не менее, команда Довбика и Цыганкова в текущем чемпионате Испании потерпела всего три поражения и продолжает претендовать на медали. «Райо Вальекано» идет с шестиматчевой безвыигрышной серией и находится в нижней части турнирной таблицы. В прошлом туре «пчелы» неожиданно сыграли вничью с мадридским «Реалом».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Жирона» – «Райо Вальекано», за которой можно следить в украинской версии сайта.