Жирона – Райо Вальекано. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В понедельник, 26 февраля, проходит поединок 26-го тура испанской Ла Лиги, в котором играют «Жирона» и «Райо Вальекано».

Игра проходит на стадионе «Монтиливи» в Жироне.

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В стартовом составе каталонского клуба сегодня вышли украинские звезды – нападающий Артем Довбик и Виктор Цыганков.

Ла Лига. 26-й тур, 26 февраля (обновляется)

Жирона – Райо Вальекано – 0:0