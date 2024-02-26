Испания26 февраля 2024, 22:06 |
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Жирона – Райо Вальекано. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите самые лучшие моменты матча 26-го тура Ла Лиги
26 февраля 2024, 22:06 |
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В понедельник, 26 февраля, проходит поединок 26-го тура испанской Ла Лиги, в котором играют «Жирона» и «Райо Вальекано».
Игра проходит на стадионе «Монтиливи» в Жироне.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В стартовом составе каталонского клуба сегодня вышли украинские звезды – нападающий Артем Довбик и Виктор Цыганков.
Ла Лига. 26-й тур, 26 февраля (обновляется)
Жирона – Райо Вальекано – 0:0
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