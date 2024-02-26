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  4. Жирона – Райо Вальекано. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Испания
26 февраля 2024, 22:06 |
445
0

Жирона – Райо Вальекано. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите самые лучшие моменты матча 26-го тура Ла Лиги

26 февраля 2024, 22:06 |
445
0
Жирона – Райо Вальекано. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Жирона

В понедельник, 26 февраля, проходит поединок 26-го тура испанской Ла Лиги, в котором играют «Жирона» и «Райо Вальекано».

Игра проходит на стадионе «Монтиливи» в Жироне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В стартовом составе каталонского клуба сегодня вышли украинские звезды – нападающий Артем Довбик и Виктор Цыганков.

Ла Лига. 26-й тур, 26 февраля (обновляется)

Жирона – Райо Вальекано – 0:0

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Райо Вальекано Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Артем Довбик видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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