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Чемпионат Испании
Жирона
26.02.2024 22:00 – FT 3 : 0
Райо Вальекано
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Испания
26 февраля 2024, 23:59 | Обновлено 27 февраля 2024, 00:04
546
16

Возвращение на победный путь. Жирона с голом Цыганкова разгромила Райо

Команда Мичела уверенно провела второй тайм

26 февраля 2024, 23:59 | Обновлено 27 февраля 2024, 00:04
546
16
Возвращение на победный путь. Жирона с голом Цыганкова разгромила Райо
Getty Images/Global Images Ukraine

В рамках 26 тура испанской Ла Лиги на стадионе «Монтиливи» встретились «Жирона» и «Райо Вальекано». Матч завершился победой хозяев поля.

Отчет о матче ожидайте позже.

Ла Лига. 26 тур.

«Жирона» – «Райо Вальекано» – 3:0

Гол: Цыганков (52), Савио (91, 96)

Предупреждения: Алейкс Гарсия (54), Коуту (85), Савио (91) – Сисс (65), Креспу (73), Чаваррия (75), Кике Перес (81)

Удаление: Чаваррия (76, вторая желтая карточка)

«Жирона»: Гассанига, Коуту, Э.Гарсия, Д.Лопес (Хуанпе, 70), Гутьеррес, Эррера, Алейкс Гарсия, Цыганков (Торре, 89), Порту (Мартин, 74), Савио, Довбик (Стуани, 74)

«Райо Вальекано»: Димитриевски, Балью, Эрнандес, Лежен, Эспино, Валентин (Сисс, 58), де Фрутос (Чаваррия, 64), Креспу (Трехо, 79), У.Лопес (Кике Перес, 64), Альваро Гарсия, Де Томас (Камельо, 58)

Стадион «Монтиливи» (Жирона, Испания)

ЖИРОНА – РАЙО ВАЛЬЕКАНО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Жирона Райо Вальекано чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Артем Довбик отчеты
Источник Sport.ua
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Комментарии 16
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Remark
Результативний Циганков, Результативна Жирона і тупий 11 IQ.
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+4
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samird
Перший тайм краще не згадувати - там була Жирона 3-х останніх невдалих ігор. А ось в другому ми побачили ту саму запальну команду, яка ганяла всіх в першому колі. Сподіваюсь це додасть хлопцям впевненості, і команда знову "побіжить".
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+3
Pavel_i_CO
Всіх з перемогою. Шикарні футбольні дні завершились перемогою нашої Жирони. 
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+3
Андрій Заліщук
Чудова і впевнена перемога з українським слідом, Циган запалює!!!
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+2
Boodya
Перший тайм трішки млявий, але після пи.дюлин тренера в другому заграли.
Сподобався сьогодні Циганков, він був буквально скрізь, в атаці і в захисті дуже вдало грав.
Довбик, здається десь трішки втратив впевненість (але це лікується)
Савіньйо монстр сьогодні))
Всіх вітаю з перемогою, Жирона сьогодні красавці в другому таймі
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+2
Boodya
Райо дуболоми, особливо після першого пропущеного 
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0
Remark
Не одна с ка сепарська, що тут типу вболіває за Динамо , не вболівала за Челсі та Арсенал де грають  наші хлопці. Це все що треба знати про цих під@рів!
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-1
_Tor78nado99rly_
"Динамівські" тут як тут. Але жодного коментаря від вболівальників ФК "Дніпро-1" або гірників. І правильно. Довбик не забив, тому коментувати нічого. Чекаємо наступної гри. Тим паче ФК "Мальорка" в чвертьфіналі в ФК "Жирона" виграла. Матч точно буде вогонь. Невідомо тільки, в чому саме той вогонь виявиться.
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-2
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Любі друзі всіх з перемогою ,я срати на добраніч гарний був сьогодні футбольний день
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-3
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Диряві опзжшні фсбшні боти, ну хоч до 200 коментів накрутіть на гілці. Ну стидоба гра Челсі  в 2 рази більше набирав коментів.
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-4
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