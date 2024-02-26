Возвращение на победный путь. Жирона с голом Цыганкова разгромила Райо
Команда Мичела уверенно провела второй тайм
В рамках 26 тура испанской Ла Лиги на стадионе «Монтиливи» встретились «Жирона» и «Райо Вальекано». Матч завершился победой хозяев поля.
Отчет о матче ожидайте позже.
Ла Лига. 26 тур.
«Жирона» – «Райо Вальекано» – 3:0
Гол: Цыганков (52), Савио (91, 96)
Предупреждения: Алейкс Гарсия (54), Коуту (85), Савио (91) – Сисс (65), Креспу (73), Чаваррия (75), Кике Перес (81)
Удаление: Чаваррия (76, вторая желтая карточка)
«Жирона»: Гассанига, Коуту, Э.Гарсия, Д.Лопес (Хуанпе, 70), Гутьеррес, Эррера, Алейкс Гарсия, Цыганков (Торре, 89), Порту (Мартин, 74), Савио, Довбик (Стуани, 74)
«Райо Вальекано»: Димитриевски, Балью, Эрнандес, Лежен, Эспино, Валентин (Сисс, 58), де Фрутос (Чаваррия, 64), Креспу (Трехо, 79), У.Лопес (Кике Перес, 64), Альваро Гарсия, Де Томас (Камельо, 58)
Стадион «Монтиливи» (Жирона, Испания)
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Сподобався сьогодні Циганков, він був буквально скрізь, в атаці і в захисті дуже вдало грав.
Довбик, здається десь трішки втратив впевненість (але це лікується)
Савіньйо монстр сьогодні))
Всіх вітаю з перемогою, Жирона сьогодні красавці в другому таймі